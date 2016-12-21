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Başsavcılıktan Cumhuriyet'in haberine yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberdeki Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren Mevlüt Mert Altıntaş hakkında iddiaları yalanladı.

Başsavcılıktan Cumhuriyet'in haberine yalanlama
Eklenme: 21 Aralık 2016, 20:21
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberdeki ''Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş hakkında bir soruşturma yürütüldüğü ve fail polis memuru hakkında başka bir kişi tarafından ifade verildiği'' iddialarını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında ''Belki Rusya Çözer'' başlıklı haberin alt bölümünde yer alan ''Yanıt bekleyen sorular'' kısmının içeriğinde, "silahlı saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Altıntaş hakkında bir şüphelinin ifade verdiği ve polis memuru hakkında yürütülen soruşturmada bir işlem yapılmadığı'' şeklinde ifadelerin yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, olayın faili polis memuru Altıntaş hakkında bir soruşturma yürütülmediği gibi polis memuru hakkında başka bir şüpheli veya kişi tarafından da ifade verilmediği kaydedildi.

 

Kaynak: AA

 
EtiketlerCumhuriyetİstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıAnadolu Ajansı
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