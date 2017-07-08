Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başsavcıdan İlhan Bayram’a ziyaret

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve beraberindekiler, Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:01
Başsavcıdan İlhan Bayram’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ü makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ü makamında ağırladı. Ziyarette ilk olarak söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Genel Sekreter Bayram’a hayırlı olsun temennilerini iletti.

Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarette Başsavcıdan sonra söz alan isim Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça oldu. Genel Sekreter Bayram’ın kenti çok iyi tanıyan bir isim olduğunu, İSU’daki başarılı görevinden sonra Büyükşehir Belediyesi’nde önemli projelere imza atacağını söyledi. Komisyon Başkanı’ndan sonra söz alan Başsavcı vekili Ayhan Memük de, Genel Sekreter İlhan Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ün gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, ‘’Hayırlı olsun ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler uyum içerisinde şehrimize en yüksek verimi sağlamak için çalışıyoruz. Şehrimizde uyumluluk açısından diğer kurumlar ile iş birliği sağlamamız da çok önemli” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:01
  1. Kocaeli
  2. Mem
  3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz kondurmadı!
    1. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    2. Alaçatı sörf şenliği başladı
    3. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    4. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    5. "Bölgede terör adacıkları..
    6. Kur'an'la taçlandılar
    7. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    8. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    9. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    10. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    11. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    12. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    13. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16..
    15. ByLock yazışmaları ortaya çıktı:..
    16. Filistinli gazetecilerden gözaltına..
    17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    18. Titi ve Ekong resmen Bursaspor'da
    19. Hakkari'de iş makineleri taşıyan..
    20. Manisa’da orman yangını
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!