Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan Çakır’a veda ziyareti

Malatya’da 2 yıldır görev yapan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)’nun2017 Yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atananErgül Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek veda etti.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan Çakır’a veda ziyareti

Malatya’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başsavcı Ergül Yılmaz, “2 yıldır Malatya’da görev yapmaktayım. Bundan sonra ülkemizin başka bir güzel şehrinde görev yapacağım. Bu 2 yıllık zaman dilimi içerisinde belediye başkanımız ile çok güzel iş ilişkimiz oldu. Koordinasyon içinde çalıştık. Malatya’nın bizim gönlümüzde güzel bir yeri var” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Yılmaz’ın zor bir dönemde Malatya’da görev yaptığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Başsavcımız terörün en azgın olduğu dönemde ilimizde görev yaptı. Başsavcımızın gittiği yerde de güzel hizmetlerine devam edeceğine inanıyorum. Kendisiyle bu güne kadar çok güzel diyalogumuz oldu. Yeni görev yerinin kendisi ve ailesi için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Çakır,daha sonra Başsavcı Ergül Yılmaz’a Malatya’nın simgesi olan kayısı kristali hediye etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
  1. Malatya
  2. Denizli
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Ahmet Çakır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayağınıza limon sürerseniz...
    1. Ayağınıza limon sürerseniz...
    2. '10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl..
    3. Aliyev: Türkiye güçlendikçe...
    4. Plastik şişeden bakın ne yaptı!
    5. Kağıttan bıçak üretti!
    6. Yemekten önce bir kaşık sirke..
    7. Azeri enerji devi Türkiye'ye 12 milyar..
    8. Niğde BelediyesporBeyaz Grupta..
    9. Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan..
    10. Barış Şehri Gaziantep’te festival sona..
    11. Zabıta denetimleri artırıyor
    12. Genç’te depremzedeler evlerine kavuştu
    13. Gençlerbirliği’nde 2 transfer birden
    14. Boks’ün Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek..
    15. Tarihi Kırkpınar’da 656. randevu..
    16. Kurban Bayramı için ulaşıma yüzde 50..
    17. Yaz sıcaklarında sıvı tüketimine dikkat!
    18. Gazeteciler Aslantepe Höyüğünü Gezdi
    19. Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı
    20. Telefon hırsızı turistler yakalandı
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş