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Başsavcı açıkladı: Bin kişi tahliye...

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı mor beyin yazılımıyla Bylock'a yönlendirildiği tespit edilen yaklaşık bin kişinin tahliyesinin talep edileceğini açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:56
Başsavcı açıkladı: Bin kişi tahliye...

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ByLock konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocaman, FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Kocaman, örgütün bunu eski TUBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı.

SAVCI: YAKLAŞIK BİN KİŞİNİN TAHLİYELERİNİ TALEP EDECEĞİZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman: "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz." dedi.

TÜBİTAK ÇALIŞANI YAPTI

Kocaman, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık." dedi.

11 BİN 480 KİŞİNİN İRADESİ DIŞINDA YÜKLENMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 bin 480 kişinin GSM numarasına iradesi dışında Bylock'a yönlendirildi açıklaması yaptı. FETÖ’nün gerçek kullanıcıları gizlemek için yaptığı bu hile savcılığın bu açıklaması ile deşifre oldu.

 NAMAZ VAKİTLERİ, KIBLE PUSULASI, FREEZY

ByLock davalarını sulandırmak isteyen FETÖ, 2014 yılı Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Namaz Vakitleri TR, Kıble Pusulası, Freezy gibi uygulamalar üzerinden bylock IP'sine yönlendirme yaptığı ve böylece bu uygulamaları kullanan insanları BTK verilerinde ByLock kullanıcısı gösterildiği ortaya çıktı. Söz konusu uygulamaları hazırlayan isimlerin TUBİTAK çalışanı olduğu, FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ve yurt dışına firar ettikleri öğrenildi

ÖRGÜT ÜYELİĞİNİN DAYANAĞI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunu kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur" denildi.

 YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Detaylı inceleme neticesinde, benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'sine yönlendirildikleri tespit edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler konusunda soruşturma devam etmektedir. 11 bin 480 GSM numarasıyla ilgili tespitler il başsavcılıklarına, başsavcılıklara iletilmiş, raporlar ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir."

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 15:56
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman
  2. bylock
  • AdaletAdalet19 dk önce
    Ne oldu bu insanların mağduriyetinin bedelini kim ödeyecek
  • TarifTarif20 dk önce
    Nasıl bir örgüt ki fetönün fetösünün fetösü yine fetödür.
  • Zeynel Abidin Zeynel Abidin 1 sa önce
    Bu ayrımın yapılması fetö davalarına olan itimatın sağlanması bakımından çok ama çok önemli ancak bir endişem var o da inşallah halkımız bu mevzuyu istismar eden devlet ve halk düşmanlarına itibar etmez yoksa harbiden akparti çok zor durumda kalır ALLAH DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN AMİN
  • davincidavinci1 sa önce
    bu yönlendirmeyi fetönün yaptığını biliyoruz.şuçluyu suçsuzu karıştırarak mahkemeleri şuçlular için dahi karar veremez hale getirmek davaları sulandırmak bulandırmak için yaptıklarınıda tahmin ediyoruz.ilk önce bunu sonradan mı icad ettiler bylockçuları kurtarmak için diye düşündüm şüphelendim bizde yok çünkü biz fetöcü değiliz bunlar yalan söylüyorlar olur mu öyle saçmalık demiştim ancak 250000 bylockçu içinden 11.000 kişi çok değil.devlette bu açıklamayı yapınca inandım gerçek olduğuna.birde 15 temmuz günü ellerinde silah kullanmadığı halde barut izi çıkan askerler var.aynı amaçla karıştırıldığını düşünüyoruz.kamera kayıtlarında havaya takır takır ateş eden bu kamera kayıtlarından önce ben vatandaşları üzerimize gelirken korktum panikledim havaya ateş ettim dediği halde elinde barut izi ÇIKMAYAN askerler var.davalar çok zor suçsuz suçsuzluğunu ispatlayamıyor.su çok bulanık hatta çamur.bu yüzden fetöyle ilişiği olmayan fetöcü olmadığı kesinleşmiş askerlerinde tahliyelerinin kolaylaştırılması ve bakanlığın mahkemelere yardımcı olması bilgilendirmesi gerekiyor.açıkçası bazı yargı mensupları gereksiz yere korku yaşıyor.suçsuz insanları dahi tahliye etmekten korkuyorlar.kendileri söylüyor vatandaşlara.bu saçma sapan açıklamalarında art niyetli olduğunu düşünüyorum.bir suçsuzu tahliye ettiği için görevinden alınan hakim savcı mı var ki vatandaşı yanlış bilgilendiriyorlar.kendi beceriksizliklerine kılıf uyduruyorlar.nasıl hukukçu olduğu anlaşılamayan hayretten insanların ağzını açık bırakan bu beceriksiz zavallıların mağdur ettiği vatandaş sayısıda az değil.milleti devlete küstürüyorlar.
  • Sancar Sancar 2 sa önce
    Hani bas basbağırıyodunuz, mağdur yok diye. Açıma acınacak hale düşerdik. Anlamadan incelemeden hemen yapıştır terörist fetöcü. Bunların hakkını nasıl ödeyeceksiniz. Delilleri toplama inceleme sonra bilmem kim yaptı bu programı.Sen niye oturuyor orda bylokvarsa konuşmuş mu. Kayıtları var mı. Ergenekon’la beraber bu memlekette mağdur edilen vatandaş sayısını söyleyin.
  • OkurOkur2 sa önce
    Çok şükür ki ak ile kara ayrışıyor.
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