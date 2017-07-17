Başpehlivanlık için Balaban ile Okulu güreşecek

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık için finalde İsmail Balaban ile Orhan Okulu mücadele edecek.



Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık müsabakalarında kura sonucu yarı final, Orhan Okulu-Şaban Yılmaz, İsmail Balaban-Hamza Köseoğlu şeklinde oluştu. Peşrevin ardından pehlivanlar güreşe tutuştu.

Antalyalı İsmail Balaban ile Erzurumlu Hamza Köseoğlu arasındaki müsabaka, güreşseverlerin büyük ilgisini çekti. İsmail Balaban'ın, rakibinin paçalarını yakalama çabalarına Hamza Köseoğlu'nun yanıtları, son zamanların en tempolu güreşi olarak değerlendirildi. Hamza Köseoğlu, zaman zaman İsmail Balaban'ın sert tırpanlarına da itiraz etti.

Yüksek tempoda geçen güreş, alkışlarla tribünler tarafından da desteklendi. İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu'nun sıçradığı sırada havada rakibini çift paçasından çekerek düşürdü. Hamza Köseoğlu'na bu hareketiyle üstünlük kuran İsmail Balaban, adını finale yazdırdı.

Antalyalı Orhan Okulu ile Samsunlu Şaban Yılmaz arasındaki güreş ise düşük tempoda geçti. Müsabaka boyunca Orhan Okulu'nun kasnak alma ataklarına Şaban Yılmaz, savunmayla cevap verdi.

Pehlivanlar normal sürede birbirine üstünlük sağlayamayınca puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde de uzun süre birbirini tartan pehlivanlardan Orhan Okulu, kasnaktan paçaya geçerek rakibi Şaban Yılmaz'ı yenmeyi başardı.

Finale yükselen Orhan Okulu, başpehlivanlık için İsmail Balaban'la güreşecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'na geldi.

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın karşıladığı Bakan Kılıç, güreşlerin final karşılaşmalarını takip edeceği protokol tribünündeki yerini aldı.

Bakan Kılıç, iki Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu ile İsmail Balaban'ın karşı karşıya geleceği final müsabakasının ardından düzenlenecek törende dereceye giren güreşçilere ödüllerini verecek.

Bu arada 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu "Çakır" da Kırkpınar Er Meydanı'nda tribünleri selamladı.

Kaynak: AA