Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise rekor ceza

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada başörtüsü çıkarılan Kirsty Powell aşağılandığı gerekçesiyle açmış olduğu davayı kazandı ve 85 000 dolar elde etti.



Kaliforniya'nın Long Beach şehrinde yaşanan olayda, polis tarafından gözaltında tutulan Müslüman bir kadın başörtüsüne müdahale eden ve dini inançlarını ihlal eden polis memuru hakkında açmış olduğu davayı kazandı ve 85.000 $ (300.000 ₺) tutarında bir tazminat kazandı.



MAHKEME, "AŞAĞILANMA VE DUYGUSAL SIKINTI VAR" DEDİ



Powell'ın adına Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından açılan davada mahkeme, herhangi bir geçerli güvenlik kaygısı olmadan kadın subaylar tarafından özel olarak aranabileceğini savunmasını reddetti ve bayan Powell'ın aşağılanma ve duygusal sıkıntıya maruz kalmaya zorlandığını belirledi. Geçen hafta onaylanan kararda avukat Carey Shenkman, Kirsty'nin başörtüsüne müdahalenin dini özgürlüklerinden yoksun bırakılması olduğunu ve davanın haklı olarak kazanıldığını ifade etti.