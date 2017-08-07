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Başörtüsüne 114 dolar ceza!

Tacikistan'da boynu açık, sadece başının bir kısmını örten küçük örtünme şeklinde kapanmayan Müslüman kadınlar polis takibinde

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:53
Başörtüsüne 114 dolar ceza!

Tacikistan'ın başkentinde, biraraya gelerek topluluk hali oluşturan başörtülü kadınlara karşı baskınlar düzenliyor.

Tacikistan'da Müslüman kadınlarını başı, boynu ve göğsünü kapatan örtünme şekline "satr" deniliyor.

Tacik polisi Müslüman kadınlardan “satrı” çıkartarak boynu açık, sadece başının bir kısmını örten küçük örtünme şeklinde kapanmaları konusunda baskı yapıyor.

Asya-Plus ajansında yer alan habere göre, bunu kabul etmeyen Müslüman kadınlara 114 dolar miktarında ceza kesiliyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:53
  1. Tacikistan
  2. Müslüman kadınlar
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