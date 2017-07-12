''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman çoğunluğu Müslüman olan halkına dün yaptığı konuşmada "kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacik geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisinin bulunmadığını" söyledi.

"Allah'ı kalp ile sevin" diyen Rahman, dindar Müslümanlara "takvalarını dış görüntü ile göstermeyi durdurmalarını" tavsiye etti.

Tacik lider ayrıca insanları "kendi kültür ve geleneklerini unutmamaya, gençleri ise internet üzerinden yapılan yabancı kültür ve geleneklere uymamaya" davet etti.

8,5 milyon nüfusunun yüzde 95'i Müslüman olan Tacikistan'ın eğitim kurumlarında kızların başörtüsü takması ve öğrencilerin camiye gitmesi yasak.