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''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''

Tacikistan Devlet Başkanı çoğunluğu Müslüman olan halkına seslenerek 'başörtüsü takmayın ve sakal bırakmayın' dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:06
''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman çoğunluğu Müslüman olan halkına dün yaptığı konuşmada "kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacik geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisinin bulunmadığını" söyledi.

"Allah'ı kalp ile sevin" diyen Rahman, dindar Müslümanlara "takvalarını dış görüntü ile göstermeyi durdurmalarını" tavsiye etti.

Tacik lider ayrıca insanları "kendi kültür ve geleneklerini unutmamaya, gençleri ise internet üzerinden yapılan yabancı kültür ve geleneklere uymamaya" davet etti.

8,5 milyon nüfusunun  yüzde 95'i Müslüman olan Tacikistan'ın eğitim kurumlarında kızların başörtüsü takması ve öğrencilerin camiye gitmesi yasak.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:06
  1. Tacikistan
  2. İmamali Rahman
  • mehmet çiçekmehmet çiçek26 dk önce
    sonra bir fetö çıkar bütün ülkeyigizliden gizliye ters takla eder.
  • AbidinAbidin48 dk önce
    Olmadıbaşkan olmadı kınıyorum
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    akliniz yokkikuklasiniz bu yaptiklariniz birgun ters tepecek bir gunerdogan gibi bir delikanli cikacak muslumanlar uyandi artik
  • alpalp1 sa önce
    Nerden nereye
Bugünkü Akit

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