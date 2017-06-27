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Başörtüsü nedeniyle işe alınmayan öğretmene tazminat ödenecek

Almanya'da Berlin İş Mahkemesi, başörtüsü nedeniyle işe alınmayan öğretmene tazminat ödenmesi kararı verdi.

27 Haziran 2017 Salı 16:06
Başörtüsü nedeniyle işe alınmayan öğretmene tazminat ödenecek

Berlin İş Mahkemesi, başörtüsü taktığı gerekçesiyle işe alınmayan bir öğretmene iki maaş tutarında tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme bir diğer işe alınmayan başörtülü öğretmen için kararını daha sonra açıklayacak.

Berlin Eyaleti, başörtüsü sebebiyle işe alınmayan bir kadın öğretmene tazminat ödemeye mahkum edildi. Berlin İş Mahkemesi, pazartesi günü verdiği kararda Berlin Eyaleti'nin başörtüsü taktığı için başvurduğu Matematik branşı lise öğretmenliğine alınmayan Hatice C.'ye tazminat ödemesine hükmetti.

Berlin Eyaleti, Ocak ayında yaptığı iş başvurusu, dini sebeplerden ötürü okulda başörtüsü takamayacağı gerekçesiyle reddedilen Hatice C.'ye iki aylık geliri olan 6 bin 915 euro ödeyecek. Okul, Hatice C.’nin başvurusunu reddederken Berlin Eyalet'inde geçerli olan Tarafsızlık Yasası'nı öne sürmüştü. Bu yasaya göre okullarda dini sembol ve kıyafetlerin giyilmesi yasak.

Hatice C. gibi, Ocak ayında başvurduğu bilgisayar branşı öğretmenliğine taktığı başörtüsü sebebiyle alınmadığını iddia eden Abeer K.'nin davasında ise karar çıkmadı.

Her iki öğretmen de mahkemenin kararlarına 17 Temmuz'a kadar itiraz edebilecek.

Tarafsızlık Yasası

Şubat ayında aldığı bir kararda Berlin İş Mahkemesi, başörtüsü taktığı gerekçesiyle işe alınmayan bir kadın öğretmene dezavantajlı konumda olması sebebiyle 8,680 avro ödenmesine karar vermişti, ancak mahkeme bu kararın emsal teşkil etmemesi gerektiğini zira vakadan vakaya farklılık olabileceğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:06
  1. BERLİN
  2. BAŞÖRTÜSÜ
  3. Berlin Eyaleti
  4. Berlin İş Mahkemesi
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