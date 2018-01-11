Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başörtüsü iğnesi yüzünden sınavı iptal edilmişti! Karar açıklandı

Kamu Denetçiliği Kurumu, başörtüsü iğnesi takarak girdiği gerekçesiyle sınavı iptal edilen başvurucunun itirazını haklı buldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 18:29
Başörtüsü iğnesi yüzünden sınavı iptal edilmişti! Karar açıklandı

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başvurucu ÖSYM'nin düzenlediği ALES'e katıldı ve sınav sonucunun açıklanmasını beklerken, "metal içerikli aksesuar" ile sınava girdiği gerekçesiyle ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla sınavının geçersiz sayıldığı kendisine iletildi.

AA'nın haberine göre, başvurucu, KDK'ya başvurusunda, başörtüsü iğnesinin "metal içerikli aksesuar" olmadığını, toplu iğnenin başörtüsü kullananlar için "zorunlu" bir araç olduğunu belirterek, sınavının geçersiz sayılmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Başvurucu, sınav için yaptığı çalışmaların boşa gittiğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesi ve sınavının geçerli sayılması talebinde bulundu.

Şikayet konusunu inceleyen ve başvurucuyu haklı bulan KDK, adayın sınava girdiği salonun kamera kayıtlarını inceledi.

İnceleme sonucunda başvurucunun, sınava basit başörtüsü iğnesiyle girdiği, adayın kopya çektiğine veya sınav sonucunun objektif olarak değerlendirilmesini engelleyecek şekilde hal ve hareketler içerisinde olmadığı, sınav kurallarına aykırı davranış sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu tespit edildi.

KDK verdiği kararda, ÖSYM'nin yasaklı objelere ilişkin kriterleri ve yaptırımları gözden geçirerek kılavuz hazırlanması, yasaklı veya yasaklı olmayan objelerin resimlerine yer verilecek görseller ile sınav görevlilerine bilgilendirme yapılması, verilecek kararlarda salonda bulunan kamera kayıtlarının tutanaklara ek olarak karar aşamasında daha etkili kullanılması gibi tedbirlerin alınmasını önerdi.

KDK, başvuranın 2017 ALES İlkbahar Dönemi Sınavı'na ilişkin puanının hesaplanarak, sınavın geçerli sayılıp mağduriyetin giderilmesi, yasaklı objelere ilişkin kriterlerin ve yaptırımların tekrar gözden geçirilmesi, kriterlerin uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alınması yönünde ÖSYM Başkanlığına karar gönderdi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 18:29
  1. ÖSYM
  2. ALES İlkbahar Dönemi
  3. KDK
  4. metal içerikli
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtüsü iğnesi yüzünden sınavı iptal edilmişti! Karar açıklandı
    1. Başörtüsü iğnesi yüzünden sınavı iptal..
    2. Avusturya'dan Türkiye açıklaması:..
    3. Rus üssüne saldıran İHA'lar o ülkede..
    4. Arakanlı Müslümanlara müjdeyi verdi
    5. Nerede bu Astana anlaşması?
    6. Müslümanlardan Yunanistan'a tepki!
    7. Okul kantinlerinde domuz eti dayatması
    8. Şehit ettiği aileden bir de tazminat..
    9. İsrail'den füze alacaklar...
    10. AB'den ABD'ye rest!
    11. Dikkat sizin de başınıza gelebilir.....
    12. Başbakan Yardımcıları bir anda..
    13. İran ve Tunus derken o bölge de karıştı
    14. 14 yılda binlerce kişiyi gözetlemiş!
    15. Ünlü psikoloğu öldürmüştü! İşte..
    16. Kazma kürekle 2 yıl boyunca kazdı...
    17. Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    18. Taşerona fiilen son veren ilk kurum..
    19. AYM'den flaş Mehmet Altan ve Şahin..
    20. O isimler serbest bırakıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Ahmet Türk kararını açıkladı! Demirtaş'ın yerine...
    Ahmet Türk kararını açıkladı! Demirtaş'ın yerine...
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar