Kemal Alemdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nde
Yıllarca başörtüsü zulmünün uygulayıcısı ve ikna odalarının kurucusu olan eski İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyüşe katılması kamuoyunda 'ne adaleti arıyorsun' tepkilerine neden oldu.07 Temmuz 2017 Cuma 10:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'den tutuklanmasını protesto etmek için başlattığı yürüyüş devam ediyor.
Maltepe'de sonlandırılacak yürüyüşte; CHP Lideri'ne bazı milletvekili ve partililer de eşlik ediyor.
9 Temmuz'da sonlandırılması planlanan yürüyüşe katılan son isim ise, İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Kemal Alemdaroğlu oldu.
ŞİMDİ ADALET İSTİYOR
Görevde kaldığı süre boyunca başörtülü öğrencilere karşı çeşitli adaletsizlikler yapan Alemdaroğlu'nun, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne katılması kamuoyu tarafından tepkilere neden oldu.