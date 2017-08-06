Başörtülüye su bile yok

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Yasakçı 28 Şubat zihniyeti Bursa’da hortladı. Bursa’daki Buzzpark isimli havuz ve davet organizasyonları için faaliyet yürüten tesisin kafeteryasına başörtülülerin alınmadığı, havuza ise haşema ile girişin yasaklandığı ortaya çıktı.

ÇIPLAĞA SERBEST TESETTÜRLÜYE YASAK

“Dekolteme/çıplaklığıma dokunma” şeklinde uydurma kampanyalarla gündemin meşgul edildiği bir süreçte, yıllardır kıyafet nedeniyle çağdışı yasaklara maruz kalan tesettürlü Müslüman hanımlar için bir yasak skandalı daha patlak verdi. Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Buzzpark isimli işletme, yaz sezonuna yasak kararıyla girdi. Tesiste bulunan havuza haşema ile giriş yasaklandı. Buzzpark havuzundan yalnızca yarı çıplak haldeki mayo ve bikinili kadınların faydalanabileceği belirtildi. Buzzpark’ın sosyal medya hesabında havuz hakkında bilgiler verilen açıklamada, “Havuza sadece mayo ile girilmektedir” yazıldı. Serinlemek için tesisin havuzunu kullanmak isteyen hanımların içeri alınmadığı ve kapıdan geri çevrildiği öğrenildi.

Tesisteki başörtüsü yasağı bununla sınırlı değil. Havuzda başörtülülere uygulanan ayrımcılık, tesisin kafeteryasında da uygulanıyor. Havuzu kullanmayarak Buzzpark’ın kafeteryasından istifade etmek isteyen başörtülü kadınlar da yasağa tâbi tutuluyor. Buzzpark’ın kafeteryasında inançlı kadınlara, “Bu kıyafetle giremezsin” denilerek bir bardak su dahi verilmiyor.

TAM BİR İKİYÜZLÜLÜK

Başörtüsü yasağı uygulanan Buzzpark’ta, Ramazan ayına özel etkinlikler düzenlenmesi ise tam bir ikiyüzlülük örneği olarak kayıtlara geçmiş durumda. Tesiste Ramazan boyunca iftar organizasyonları tertiplendiği, “Havuz başında iftar keyfi” yazılı afişler hazırlanarak oruç ibadetini yapan Müslümanların işletmeye çekildiği saptandı. Havuz başında tasavvuf müziği eşliğinde iftar etkinliği tertipleyen Buzzpark’ın, fahiş fiyatlarla Müslümanların paralarını aldığı belirlendi.