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Başörtülü öğrencileri engelledi

Kazakistan'ın Atyrau ilinde 328 kız öğrenci başörtü çıkartma zorunluluğu yüzünden derslere girmedi.

19 Ocak 2018 Cuma 18:19
Başörtülü öğrencileri engelledi

Kazakistan’da kız öğrenciler başörtü çıkartma zorunluluğu yüzünden derslere girmiyor.

Yerel medyaya çıkan haberlere göre, Atyrau ilinde 50'den fazla gençkızın başörtülerini çıkartmamak için derslere girmediği bildirildi.

Bu ilin eğitim kurumlarına geçen yılın Eylül ayında 328 kız öğrencinin başörtülü olarak geldiği ve onlar arasında üniversite talebeleri de olduğu belirtildi. Öğrencilerden 276'sının yönetimi ile yaptıkları uzun görüşmeler sonrasında başörtülerini çıkarttığı ancak 52 öğrenci kızın başörtülerini çıkartmamak için halen derslere katılmadığı bildirildi.

İl eğitim müdürü Bayzhan Shamuratov bu 52 öğrenci kızın çeşitli sınıflarda okuduğunu ve onların derslere katılması için ebeveynlerine mektup gönderildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 18:19
  1. Bayzhan Shamuratov
  2. Kazakistan
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