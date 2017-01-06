Başörtülü astrofizikçi yeni bir galaksi keşfetti, adı galaksiye verildi!

Gök Bilimciler tarafından daha önce hiç karşılaşmadıkları türde PCG 1000714 adını verdikler yeni bir galaksi türü keşfedildi. Yapılan araştırmalardan sonra seyrek görüldüğü anlaşılan Hoag tipi galaksilerin bir sınıfına ait görüntülere ulaşıldı. Eliptik yapısı ile detaylar ortaya çıkarken, çalışmalar Minnesota Duluth Üniversitesi ve Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi'nde bulunan Bilim Adamları tarafından yapıldı.

Olaylar buraya kadar normal bir şekilde seyrediyor aslında. Bundan sonrasında ise Minnesota Astrofizik Enstitüsü'nde lisansüstü öğrencisi olarak okuyan Burçin Mutlu Pakdil bu gezegeni keşfetti. Bulduğu gezegen hakkında konuşan Burcu "Hoag tipi galaksiler dairesel bir şekilde yuvarlak çekirdeklere sahiplerdir. Gözle görünür şekilde onları bağlayan hiç bir şey bulunmamaktadır. Büyük çoğunluğu ise samanyolu gibi disk şeklinde bulunur. Sıra dışı görünümleri bir kenara, gök bilimcilere galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda önemli bilgiler verir." dedi.

Burçin Mutlu ve ekip Şili dağlarında geniş çaplı kullandıkları teleskop sayesinde Güney Yarım Küre üzerinde kolayca gözlemlenebilen galaksilere yoğunlaştı. Sonrasında ise görüntüler toplanırken bu galaksinin iki ana özelliklerini (yaş, dış halka tipi, merkez gövdesi) belirlediler.

Araştırmaların sonunda ise kırmızı ve yaklaşık olarak 5.5 milyar yıllık yeni gezegeni keşfettiklerini doğruladılar. Araştırmacılar fotoğraflarını çektiği modelin ikinci iç yapısını gözlemledi ve ölçümledi. Sonrasında ise yeni bulunan gezegene Burçin adı verildi. Şimdi ise yeni gezegene "Burcin's Galaxy" adı ile hitap ediliyor.