İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başlarına bir anda İHA düştü...

Sınırda bulunan Kuzey Kore yapımı casusluk aracını dünya medyasına gösteren Seul yönetimi, söz konusu hamlenin ağır tahrik olduğunu bildiriyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 22:52
Başlarına bir anda İHA düştü...

Üst üste gerçekleştirdiği kıtalar arası füze denemeleriyle dünyayı sarsan Kuzey Kore, her seferinde düşman kardeşi Güney'in yüreğini ağzına getirdi.

Son gelişme ise, sınırda bulunan bir insansız hava aracı. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan tarafsız bölgede düşen insansız hava aracı için Kuzey Kore 'ağır tahrik' yorumunu yaptı.

Güney Kore düzenlediği basın toplantısıyla insansız hava aracının görüntülerini dünyayla paylaştı. Yetkililerden yapılan açıklamada insansız hava aracının Kuzey Kore'ye dönerken ABD'ye ait füze savunma sisteminin fotoğraflarını çeken bir kamerayla  bulunduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 22:52
  1. kuzey kore
  2. güney kore
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!