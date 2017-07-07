Başlama vuruşunu AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, yaptı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, Turnuva sorumlusu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kars İl Temsilcisi Metin Rıza Akıl, Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen’in katılımıyla gerçekleşen açılış müsabakasının sonunda Basınspor ve Gençlikspor berabere kaldı.

Sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğu vurgusu yapılan müsabakada, takımlar üzerinde merhum Bülent Daşdelen’in fotoğrafının bulunduğu pankartla sahaya çıktılar.

Turnuva sorumlusu ve TFF İl Temsilcisi Metin Rıza Akıl, bu yıl düzenledikleri turnuvanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Turnuvaya yoğun bir katılım olduğunu belirten Akıl, “Turnuvada kurumlarımızı kaynaştırmak, dostluklar kurmalarını sağlamayı da amaçlıyoruz. Takımlarımızın centilmence birbirleriyle mücadele edeceği ve ekip çalışmasını güçlendireceği turnuvayı başlatmış bulunuyoruz. Turnuvaya katılan tüm kurumlarımıza başarılar diliyorum” dedi.