Başkonsolos mu derebeyi mi?
Devletin imkanlarını har vurup harman savuran Melbourne Başkonsolosu Küçüksakallı, konsolosluk garajını lüks otomobil galerisine çevirmiş.23 Ekim 2017 Pazartesi 08:10
HARUN SEKMEN / İSTANBUL - CHP’li Moğultayların damadı Avustralya’nın Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı’nın konsolosluk çalışanlarına uyguladığı mobbingi ifşa etmemizin ardından bir skandal daha patlak verdi. Zorbacı Küçüksakallı’nın Melbourne Başkonsolosluğun garajını adeta lüks araba galerisi haline getirdiği belirlendi.
Devletin imkanlarını har vurup harman savuran Küçüksakallı’nın piyasa fiyatı 110 bin TL olan CC 347 model Mercedes S 500, ortalama fiyatı 150 bin TL eden 2006 Model BMW X5 ve yine fiyatı 250 bin TL’yi bulan 2015 Model CC 332 Mercedes E 250 gibi lüx araçları kendi hizmetine sunduğu tespit edildi.
Damat da CHP’li Moğultay’ı aratmıyor
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KADİR1 sa önce ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ Ferit Sözerin1 sa önce İtibarda tasarruf olmaz Talimatının tezahürüdür.Haber değeri yok... Ruhi1 sa önce Nolacak hukumet basar zammi sigaraya vergilere harclara cikarir masraflari. O da dertmi hukumetin umrundami? Yavuz2 sa önce Aslında bu başkonsolosların dış temsilcilerin kim oldukları araştırılırsa Cumhuriyet tarihinden beri gelen bir dükalıkbir saltanat var bu ortaya çıkar bunu tespit etmek bu kadar zor mu Hasan ali2 sa önce Adam başka türlü neden moğoltaya damat olsunki. Onu o makamda bırakmak suç. Moğoltayın selam verdiği bike devlette çalışmamalı aksi halde durum bu olur. Devleti yerler sancar2 sa önce gözünün önündekini görmedin de; ta Melbourne mü gördün. Sizin yaptığınızı sövdüğünüz kartelmedyası yapardı. kiowa2 sa önce Sayınyeni akit , bu yorumu lütfen Sayın Cumhurbaşkanımıza iletin, tabii Ümmeti Muhammedi ve Ülkemizi seviyorsanız. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanımız yapayalnız, kamuda ki israf, özellikle araç ve sosyal tesis saltanatı bimek bilmiyor. Mesela Manisa nın Soma ilçesinde Kit e ait 2 kurum var , bunların idarecilerinin yaptıklarını ve bazı çalışanların yaptıklarını yazmaya çalışsam bu sayfa almaz, mesela birinin mercedes suv diğerinin passat makam aracı var. bu belki en masumu..devletimiz sosyal tesislerin hepsinin ev makam araçları satmalı Kocasolak2 sa önce Valla şimdiye kadar nerdeydiniz, şimdi dahi bu savurganlığa devam eden KİMLER var.... nerde bu devlet nerde hükümet? Can2 sa önce Doğru külliye çok güzel kemer sıkıyor günlük elektrik harcaması 40 bin tl. Jakuzili ek binalar yapılıyor emine hanım 250 bin tl lik çanta kullanıyor. Bunların hepsi tasarruf tedbirleri. Ama itibardan tasarruf olmaz deniz2 sa önce Sözüm ona dindar müslümanlar.Savurganlığın babası burada gözlerine giriyor.Ama neydi o ;Kulakları var duymazlar,gözleri var görmezler.