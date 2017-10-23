Başkonsolos mu derebeyi mi?

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - CHP’li Moğultayların damadı Avustralya’nın Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı’nın konsolosluk çalışanlarına uyguladığı mobbingi ifşa etmemizin ardından bir skandal daha patlak verdi. Zorbacı Küçüksakallı’nın Melbourne Başkonsolosluğun garajını adeta lüks araba galerisi haline getirdiği belirlendi.

Devletin imkanlarını har vurup harman savuran Küçüksakallı’nın piyasa fiyatı 110 bin TL olan CC 347 model Mercedes S 500, ortalama fiyatı 150 bin TL eden 2006 Model BMW X5 ve yine fiyatı 250 bin TL’yi bulan 2015 Model CC 332 Mercedes E 250 gibi lüx araçları kendi hizmetine sunduğu tespit edildi.

Damat da CHP’li Moğultay’ı aratmıyor