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Başkomutan harekat merkezine bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla Zeytin Dalı Harekatı’nın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

23 Ocak 2018 Salı 08:19
Başkomutan harekat merkezine bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki kabullerini tamamlamasının akabinde saat 23.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’ne inerek video konferans aracılığıyla canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

"BAŞKOMUTAN" HAREKAT MERKEZİNE BAĞLANDI

İlk olarak Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne bağlanan Erdoğan, Afrin’e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri Korgeneral İsmail Metin Temel’den dinledi. Erdoğan, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu.

SINIR KENTLERİ VALİLERİYLE GÖRÜŞME

Erdoğan, harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin en yüksek seviyede olduğunu belirten TSK mensuplarına, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla Afrin’deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda tekrar muvaffakiyetler diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezleriyle görüşmelerini müteakiben, sırasıyla Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile de canlı bağlantılar gerçekleştirerek söz konusu kentlerdeki durum hakkında bilgi aldı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 08:19
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. harekat merkezi
  3. afrin
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