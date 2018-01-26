Başkomutan Erdoğan Halk TV’yi rahatsız etti

YENİAKİT.COM.TR - CHP’nin yayın organı olan Halk TV garip yayıncılık anlayışıyla ön plana çıkan bir televizyon olma özelliğini bir kez daha gösterdi. Türkiye tek vücut halinde sınırlarının hemen dibinde işleme konulan küresel planı bozmak için Zeytin Dalı harekatını yürütürken içeride de malum çevreler ‘bağnaz’ zihniyetlerinin gereğini yerine getirmeye devam ediyor.

CHP SİLAH İSTEMİYORMUŞ!

Milli mücadele ve Kurtuluş savaşının ‘silahlı mücadele’ ile kazanıldığını unutan Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’e düzenlenen harekatla ilgili olarak ''Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz, silah istemiyoruz'' demişti.

HALK TV BAŞKOMUTAN ERDOĞAN'I HAZMEDEMEDİ

CHP’nin aşırı ‘Atatürkçü’ yayın organı Halk TV de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘başkomutan’lığı ile başarılı bir şekilde yürütülen Afrin harekatını hazmedemedi.

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yle birlikte Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. Zeytin Dalı harekatının yürütüldüğü merkezi ziyaret edip kamuflaj giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonradan ‘başkomutan’ sıfatıyla harekatı yürüten askerlere seslenmişti.

HAİN EMELLERİNE YİNE ATATÜRK'Ü ALET ETTİLER

Halk TV ise tam da bu saatlerde Twitter hesabından büyük bir hazımsızlığa imza attı. Malum kanal sosyal medya hesabından ‘Başkomutan’ yazarak Mustafa Kemal’in asker üniformalı fotoğrafını paylaştı. Her olayda Mustafa Kemal’i sömürerek siyaset yapan bir zihniyetin yayın organının bu komik tavrı sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o söz konusu paylaşım;

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