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Başkomutan Erdoğan Halk TV’yi rahatsız etti

Skandallarıyla ünlü CHP’nin televizyon kanalı Halk TV yeni bir hazımsızlığa daha imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Başkomutan’ sıfatıyla Suriye sınırında birlikleri ziyaret ettiği saatlerde Twitter hesabından Mustafa Kemal’in fotoğrafını paylaştı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:54
Başkomutan Erdoğan Halk TV’yi rahatsız etti

 YENİAKİT.COM.TR -  CHP’nin yayın organı olan Halk TV garip yayıncılık anlayışıyla ön plana çıkan bir televizyon olma özelliğini bir kez daha gösterdi. Türkiye tek vücut halinde sınırlarının hemen dibinde işleme konulan küresel planı bozmak için Zeytin Dalı harekatını yürütürken içeride de malum çevreler ‘bağnaz’ zihniyetlerinin gereğini yerine getirmeye devam ediyor.

CHP SİLAH İSTEMİYORMUŞ!

Milli mücadele ve Kurtuluş savaşının ‘silahlı mücadele’ ile kazanıldığını unutan Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’e düzenlenen harekatla ilgili olarak ''Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz, silah istemiyoruz'' demişti.

HALK TV BAŞKOMUTAN ERDOĞAN'I HAZMEDEMEDİ

CHP’nin aşırı ‘Atatürkçü’ yayın organı Halk TV de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘başkomutan’lığı ile başarılı bir şekilde yürütülen Afrin harekatını hazmedemedi.

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yle birlikte Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti.  Zeytin Dalı harekatının yürütüldüğü merkezi ziyaret edip kamuflaj giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonradan ‘başkomutan’ sıfatıyla harekatı yürüten askerlere seslenmişti.

HAİN EMELLERİNE YİNE ATATÜRK'Ü ALET ETTİLER

Halk TV ise tam da bu saatlerde Twitter hesabından büyük bir hazımsızlığa imza attı. Malum kanal sosyal medya hesabından ‘Başkomutan’ yazarak Mustafa Kemal’in asker üniformalı fotoğrafını paylaştı. Her olayda Mustafa Kemal’i sömürerek siyaset yapan bir zihniyetin yayın organının bu komik tavrı sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o söz konusu paylaşım;

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:54
  1. halk tv
  2. başkomutan
  3. afrin
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • eminemin3 dk önce
    ben askerdeyken, A.Gül cumhurbaşkanıydı, bir tatbikata katıldığında askeri kamuflaj giymişti, aynen "başkomutan" Erdoğan gibi rütbesiz bir kamuflajdı. Haber izlerken bazı astsubayların dalga geçtiğini ve "üzerine giydirdikleri kamuflaj rütbesiz er kıyafeti" diyerek dalga geçiyordu. Madem başkomutan başkomutan olduğunu gösteren işaret ve kıyafet tasarlanmalı.
  • OguzOguz6 dk önce
    Başkomutan Mustafa kemal ATATÜRK te zamanında devletin ordularını düşmanın üzerine sürerken kendi hakkında kara propaganda yürütenler,geri kalmış kara cahiller çoktu şimdi üzerinden zaman geçti yeni bir kahraman devletin müdafaası için orduların başına geçti.Zamanında Atamı yuhlayan geri kafalı zihniyet kılık değiştirip ATAMI kullanıp devletin bekasını tehlikeye düşürmek için hainlik ediyor.Chp miş fetö muş farketmez bu devletin güvenliğini tehlikeye atan her nefis HAİNDİR!Bakalım Türkiye haklı davasında kazananlardan olunca hangi yalanlarla aslın da biz devletimizi destekliyorduk,TANKLARIN ÖNÜNE ATLIYORDUK diyecekler.
  • gök3xgök3x43 dk önce
    Bırakın halk tv yi. Kim seyrediyor? Hoplasın dursun.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 44 dk önce
    REİSİM, Başkomutanım üniforma kamuflajçok yakışmış! Allah seni başımızdan eksik etmesin....
  • Kayı boyuKayı boyu45 dk önce
    halk tvvvvvvvv. bizi izlemeye devam et. yakında gazi ünvanını T.B.M.M kararıylada alacağız. senin ve senin soyunun çatlayacağı bir isimle anacağız. söyliyimmmm miii? Başkomutan Gazi Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Devleti fatihi, orta doğu fatihi.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi49 dk önce
    Catlicaksiniz erdogan turkiyeye gelmis gecmis en buyuk komutan vizyon sahibi dunyadavizyonu olan biri neden cekemiyorsunuz mesele baska mesepsel mesele vesselam
  • serkanserkan52 dk önce
    Arkadaşlar Reis in oraya gitmesi tabi ki normal .... Ama bazı taraflar Reis e gazi ünvanı vermek adına büyük bir gayret içindeler lütfen komik olmayın gazi nedir kime denir Savaş meydanında savaşan ve ülkesine dönen insanlara denir... Durduk yere kendi kendinize birşeyler yapıyorsunuz Mesela ben Bilal ERDOĞAN ın da geçen gün birlikleri denetlemek için orada olmasınıda enteresan buldum Bilal bey askerlik yapmış mıdır yapmışsa ne kadaryapmıştır ve hangi sıfatla oradadır... Sadece merak ediyorum .....
  • Irkçı düşmanı AkpartiliIrkçı düşmanı Akpartili1 sa önce
    İşte bu ülkenin asıl kronik sorunu, asıl bölücülüğü... anlayana
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