Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Baskılara dayanamadı, sağlık kontrolünden geçecek

The Telegraph'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da göreve başlamasından bu yana ilk kez resmi olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:24
Baskılara dayanamadı, sağlık kontrolünden geçecek

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta piyasa çıkan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının Başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak istiyor. Trump göreve gelmesinden bu yana ilk kez resmi sağlık kontrolünden geçirilecek.

Akıl ve fiziksel sağlığının bu görev için uygun olmadığı spekülasyonlarının gölgesinde gerçekleşecek sağlık kontrolü, bu cuma günü ülkenin en büyük askeri hastanesi olan Washington DC'deki 'Walter Reed National Military Medical Center' da yapılacak.

Sağlık kontrolünü ise Trump'ın selefi Barack Obama'nın doktoru yapacak.

BİLGİLERE İLİŞKİN SÖZ SAHİBİ OLACAK

Bu sağlık kontrollerinde alışılageldiği üzere Başkan'a uyuma alışkanlıkları ve cinsel hayatı hakkında sorular sorulacak. Kan ve idrar testleri yapılacak, kalp sağlığı kontrol edilecek.

Sonuçların özeti kamuoyuyla paylaşılacak ancak Trump kamuoyuna açıklanmasını istemediği sonuçlar hakkında söz sahibi olacak.

Obama 2016'daki sağlık kontrolü sonrası iki sayfalık ayrıntılı bir raporu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Trump bu son adımla geçen hafta piyasaya çıkan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak istiyor.

Eğer ayrıntılı ve güvenilir rapor açıklanırsa bu, şu ana kadar seçilen en yaşlı ABD Başkanı olan 71 yaşındaki Trump'ın yemeyi sevdiği peynirli hamburger ya da KFC marka tavukların sağlık durumuna nasıl etki ettiği gibi merak edilen soruları aydınlatabilir.

Gazeteci Michael Wolff kitabında Trump'ın fast food alışkanlığından bahsetmiş ayrıca 'eski arkadaşlarını tanımakta zorlandığını' ve 'aynı hikayeleri kelimesi kelimesine tekrar ettiğini' yazmıştı.

Trump ise kitabı 'uydurma' olarak nitelemiş ve 'Çok istikrarlı bir dahiyim' açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 13:24
  1. Donald Trump
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çekilen araçlarla ilgili flaş karar!
    1. Çekilen araçlarla ilgili flaş karar!
    2. Yeni sistemi kuracak 5 kişilik ekip..
    3. Hayvanları otlatırken buldu! 1 milyon..
    4. Firari emniyet müdürü havalimanında..
    5. İran’dan Ortadoğu ülkelerine son..
    6. Barcelona'dan Arda hamlesi! Sildiler
    7. Baskılara dayanamadı, sağlık...
    8. Sarıkamış şehitleri için Sisdağı’na..
    9. FETÖ'den hain plan! MHP bayrağıyla...
    10. Suudi Arabistan'ın yaptığı gizli..
    11. İranlı eski bakan Almanya'yı karıştırdı!
    12. Samime Sanay'ın davası sonuçlandı!..
    13. Van'da feci olay! 2 kişi donarak öldü
    14. Arda Turan Süper Lig'e dönüyor
    15. Yunanistan'da darbeci askerler için..
    16. Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e..
    17. Bakan sayı verdi! 4 bin subay, 6 bin..
    18. Canikli'den askeri öğrenci aday..
    19. Dünya devinden Maicon'a teklif!
    20. Akıl almaz olay! Son anda fark edildi
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!