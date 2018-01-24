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Baskılar Gazze’de ekonomiyi bitirdi

Gazze Şeridi’nde yıllardır süren İsrail ablukasının etkileri, halkın alım gücündeki düşüş ve pazarlardaki aşırı durgunluk, ekonomik çöküşün yanında insani kriz endişelerini de artırıyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:17
Baskılar Gazze’de ekonomiyi bitirdi

Bölgede, geçen 10 yıllık abluka süresince olmadığı kadar ekonomik hayatta durgunluk yaşanıyor. Gazze’deki iş yerlerinin müşterilerden yoksun kalması, insanların alım gücündeki zayıflama, ekonomide oldukça zor günlerin yaşandığı anlayışını güçlendiriyor.

İsrail’den Gazze’ye ticari mal geçişleri için kullanılan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan son dönemde geçiş yapan yük araçları sayısında yüzde 60’lık bir azalma olduğu kaydediliyor. Bu düşüşün en büyük nedeni olarak Gazze halkının alım gücündeki gerileme gösteriliyor.

Ayrıca, Filistinli taraflar arasında beklenen uzlaşıyla ilgili tereddütleri olan halkın, harcamalarını en alt düzeye indirdiği belirtiliyor.

Filistin Ticaret Odası Medya İletişim Müdürü Mahir Tabba, Filistin yönetiminin geçen yıl nisan ayında Gazze’deki memur maaşlarında kesinti yaptığını, ayrıca 7 binden fazla memur için erken emeklilik kararı çıkartıldığını söyledi.

Memur maaşlarındaki kesintilerden dolayı aylık zararın yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu belirten Tabba, bunun kente maliyetinin nisandan bu yana yaklaşık 160 milyon doları bulduğunu dile getirdi. Gazze’de resmi ya da gayrı resmi tüm göstergeler ekonominin çöküşe sürüklendiğini gösteriyor. Kentteki işsizlik oranı yüzde 46. Bu, yaklaşık 250 bin işsiz anlamına geliyor. Üniversite mezunları arasında işsizlik daha yaygın. Bu kesimde, işsizlik oranı yüzde 67’ye çıkıyor. Filistin Merkez Bankası verilerine göre, Gazze’de gerçek ve tüzel kişilere ait hesaplarda 2016’nın ikinci çeyreğinde 1,37 milyar dolar birikim bulunurken, bu tutar 2017’nin üçüncü çeyreğinde 1,22 milyar dolara gerilemiş durumda.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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