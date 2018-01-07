Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.07 Ocak 2018 Pazar 20:43
Mevlana Bulvarı Keçiören istikametinde seyir halinde bulunan ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 06 UG 028, 41 YL 114 ve 06 JZ 834 plakalı otomobiller zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Ulus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre araç aksadı.