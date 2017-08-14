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Başkent’te zincirleme kaza: 3 kişi yaralı

Başkent’te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:59
Başkent’te zincirleme kaza: 3 kişi yaralı

Başkent’te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesi Devlet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı’nda seyreden Arda Şahin K. yönetimindeki 06 AAF 119 plakalı araç, Genelkurmay Başkanlığı önünde Ersin K. yönetimindeki 34 UL 0085 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ersin K. da önünde seyreden Çağatay T. yönetimindeki 06 DD 5866 plakalı araca çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ersin K., Hatice Beyza K. ve Arda Şahin K. yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:59
  1. başkent
  2. zincirleme kaza
  3. trafik kazası
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