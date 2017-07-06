Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkentte uyuşturucuyla mücadelede 6 aylık bilanço

Ankara'da bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, hakkında işlem yapılan 2 bin 76 kişiden 687'si tutuklandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:13
Başkentte uyuşturucuyla mücadelede 6 aylık bilanço

Ankara'da bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, hakkında işlem yapılan 2 bin 76 kişiden 687'si tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-30 Haziran tarihlerinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, söz konusu tarihlerde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak" suçlarını içeren 33 olay meydana geldi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan bin 50, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 943, diğer suçlardan ise 83 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 687'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 232'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin bin 19'u emniyetten, 109'u savcılıktan ve 29'u görülen davaların ardından serbest bırakıldı.

Aramalarda ele geçirilenler

Ekiplerce adreslerde, araç ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda, 506 kilogram 301 gram esrar, 22 kilogram 995 gram eroin, 13 kilo 266 gram skunk, 8 kilogram 323 gram kokain, 1 kilogram 448 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram 358 gram metamfetamin, 967 gram Afyon sakızı, 570 gram salvia divinorium, 88 bin 805 uyuşturucu hap, 2 bin 402 sentetik hap ve 402 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yakalananlar arasında ayrıca 43 hassas terazi, 3 uyuşturucu düzeneği, 39 tabanca, 21 av tüfeği, 5 uzun namlulu silah, 6 kurusıkı tabanca, 968 tabanca fişeği, 481 uzun namlulu silah fişeği, 44 av tüfeği fişeği, 13 kurusıkı fişek, 72 şarjör, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirtilen 1 milyon 255 bin 790 lira, 3 bin 731 dolar ve 450 avro da yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:13
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Afyon
  4. Narkotik
  5. Ankara Valiliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da esnafa saldırmışlardı! Karar verildi
    1. İstanbul'da esnafa saldırmışlardı!..
    2. Başakşehir dünya yıldızını böyle..
    3. ABD'den YPG'ye 140 tır silah ve zırhlı..
    4. Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T
    5. Yere atılan şarj cihazından çıkan..
    6. Ogün Samast konuşmak için bayrak..
    7. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli..
    8. Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha..
    9. Eşini boğazını keserek öldüren koca..
    10. Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı..
    11. Başol, Ormanlı’dan 50 kişiyi..
    12. Eskişehirspor kayyıma doğru gidiyor
    13. Sadık Özköseoğlu, Kickboks’ta Avrupa..
    14. Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe..
    15. Çorum’da ekili arazide yangın
    16. Feci kazada hayatını kaybedenler son..
    17. 10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası..
    18. Şehit Deniz için taziye yemeği verildi
    19. Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor!..
    20. Müşterilerin kartlarını kopyalayan..
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'