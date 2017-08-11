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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da aynı istikamette seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:17
Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya Emek’te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mevlana bulvarı üzerinden Akköprü istikametinde seyreden 34 ETJ 99 plakalı otomobil, Bahçelievler Alt Geçidinde sürücüsü Bilal G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Berkay A.’nın kullandığı 06 AZ 7217 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobilde bulvar üzerinde savrulurken 06 AZ 7217 plakalı otomobil, alt geçidin duvarına çarparak takla attı. Kazanın etkisiyle hurda yığınına dönen 06 AZ 7217 plakalı otomobilin sürücüsü Berkay A. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını sağa çekip yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 acil servis ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları sedyeyle ambulanslara taşıdı. Daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın ardından iki şeridi trafiğe kapanan bulvarda, başka kazalar yaşanmaması için trafik önlemleri aldı. Sürücüler, yol üzerine dağılan cam parçalarının üzerinden yavaş geçmeleri konusunda uyarıldı. Kazaya karışan otomobiller çekicilere yüklenerek otoparka kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:17
  1. Bahçelievler
  2. Berkay
  3. Ankara
  4. Çankaya
  5. Çan
  6. Mevlana
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