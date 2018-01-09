Başkent’te trafik kazası: 1 ağır yaralı
Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada , araç sürücüsü ağır yaralandı.09 Ocak 2018 Salı 16:57
Kaza, saat 15.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cinnah Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.B. (59) idaresindeki 06 EU 6997 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.B. araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşlar, hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan A.B. isimli sürücüyü araçtan çıkartarak ambulansa aldı.
Polis ekipleri trafik akışını kontrol altına alırken, ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahaleden sonra Hacettepe Hastanesine kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.