Başkent'te PKK'ya bir darbe daha

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonrası, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen uyuşturucu maddenin Ankara'ya getirileceği bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

İstihbarat doğrultusunda 01 RM 368 plakalı kamyonu Gölbaşı girişinde durduran ekipler, araçta dedektör köpeklerle arama yaptı. Ekipler, kamyonun kasası ile şase kısmı arasına zula edilen yerde uyuşturucu tespit etti.Elektrikli testere ile tamponu kesen ekipler, birbirine bağlanmış 24 pakette toplam 40 kilo 260 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili S.O. isimli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucunun terör örgütü PKK'ya ait olduğu öğrenildi.