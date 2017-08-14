Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkent'te PKK'ya bir darbe daha

Başkentte narkotik şube ekipleri Gölbaşı girişinde durdurulan bir kamyonda yaptıkları aramada, PKK'ya ait olduğu belirlenen 40 kilo 260 gram esrar ele geçirdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:54
Başkent'te PKK'ya bir darbe daha

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonrası, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen uyuşturucu maddenin Ankara'ya getirileceği bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

İstihbarat doğrultusunda 01 RM 368 plakalı kamyonu Gölbaşı girişinde durduran ekipler, araçta dedektör köpeklerle arama yaptı. Ekipler, kamyonun kasası ile şase kısmı arasına zula edilen yerde uyuşturucu tespit etti.Elektrikli testere ile tamponu kesen ekipler, birbirine bağlanmış 24 pakette toplam 40 kilo 260 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili S.O. isimli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucunun terör örgütü PKK'ya ait olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:54
  1. uyuşturucu
  2. Ankara
  3. pkk
  4. operasyon
  5. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programında yapılan düğünler bile...
    1. Evlilik programında yapılan düğünler..
    2. Gazeteye ilan verdi... 'Müslümanım,..
    3. Ellerini arkadan bağlayıp…..
    4. Bakan Tüfenkci'den milyonlarca..
    5. FETÖ'nün "Suikast timi"ni telaş sardı
    6. F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent..
    7. Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri..
    8. Motosikletli soyguncular Kağıthane'de..
    9. Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi..
    10. Rusların yüzde 48'i Türkiye'ye S 400..
    11. Türkiye antibiyotik kullanımında dünya..
    12. En kritik isim de kabul etti! O sözler..
    13. Dişli'ye görüntüler izletildi: Kabul..
    14. Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın..
    15. Sakarya'da rengarenk akan dere..
    16. İngiliz elçi Moore'la Kemal..
    17. Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın..
    18. Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü..
    19. Olumsuz duygular psikolojiyi..
    20. Başkent'te PKK'ya bir darbe daha
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...