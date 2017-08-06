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Başkent'te otobüs yoldan çıktı: 9 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:15
Başkent'te otobüs yoldan çıktı: 9 yaralı

Turgay Gider idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Ankara-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde yoldan çıkarak, şarampole girdi.

Kazada sürücü Gider ve otobüste bulunan yolculardan 8'i yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılara ayakta müdahale edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü Gider, Aksaray'da yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin'e sevk edildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın sürücünün rahatsızlanması sonucu meydana geldiği iddia edildi. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:15
  1. 9 yaralı
  2. Aksaray
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  4. yolcu otobüsü
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