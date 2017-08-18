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Başkent’te inşaat kirişleri çöktü: 2 işçi yaralı

Başkent’teki bir inşaatta beton dökme esnasında kirişlerin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:32
Başkent’te inşaat kirişleri çöktü: 2 işçi yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1249. Sokak’taki bir inşaatta çalışan işçiler, demirini döşedikleri kirişe beton dökmeye çalıştı. İddiaya göre, demirin betonun ağırlığını kaldıramaması üzerine kirişler çöktü. Çökme esnasında işçiler Ali Ç. ve Oğuz D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:32
  1. Yenimahalle
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