Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkent'te iki grup arasında silahlı kavga

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:27
Başkent'te iki grup arasında silahlı kavga

Çankaya ilçesi Ufuk Üniversitesi Caddesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında gruptakilerden biri, üzerindeki silahla karşı gruptaki M.S'yi yaraladı. Söz konusu kişi ve beraberindekiler daha sonra restorana geldikleri araçlarla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişilerden Ö.B. ve E.Ş'yi gözaltına aldı.

Restoranın çevresi trafiğe kapatılırken, olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesi sırasında restoranın karşısındaki güvenlik kulübesinde bir tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:27
  1. Ankara
  2. kavga
  3. 3.SAYFA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş bomba transferi resmen açıkladı!
    1. Beşiktaş bomba transferi resmen..
    2. Şoke eden görüntü! Ağaca asılı..
    3. Türk tavuk devine soruşturma şoku!
    4. Sınırda büyük tehlike! ABD: Savaş..
    5. FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar..
    6. FETÖ'cü iş adamı havalimanına gizli..
    7. İşte Başakşehir'e Şampiyonlar..
    8. Hainlikte sınır yok! FETÖ'cülerden bir..
    9. İstanbul'dabüyük operasyon!..
    10. Berat Albayrak müjdesini vermişti!..
    11. Eski Bakanınkardeşi yanarak öldü
    12. Merkel iyice çıldırdı! Skandal..
    13. Geleceğin Genelkurmay Başkanı gözüyle...
    14. İtirafçı olan futbolcu Emniyet'e 20..
    15. İşgal devleti ABD'ye şok! Öldürüldüler
    16. İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi
    17. Bakan Fakıbaba'dan çiftçilere müjde
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. İşte Tahir-ül Kadri ile darbeci..
    20. Yaverinden menfez paşasına hainlerin..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!