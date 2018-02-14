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Başkentte hareketli dakikalar... HDP binasına ateş açıldı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, pompalı tüfekle Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasına ateş açtı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:52
Başkentte hareketli dakikalar... HDP binasına ateş açıldı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, pompalı tüfekle Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe binasına ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iki saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalandı.

Olay akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerindeki bir binanın ikinci katında bulunan HDP ilçe binası önüne gelen ve alkollü oldukları belirtilen Y.E. ile Ü.Z. iddiaya göre pompalı tüfekle ateş açtı.

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda içeride kimsenin bulunmadığı parti binasında yaralanan olmazken, saçmaların binanın duvarına isabet ettiği öğrenildi.

Saldırının ardından kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Y.E. ile Ü.Z.'yi pompalı tüfekle yakaladı. İki saldırgan gözaltına alınırken, polis, HDP binası önünde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:52
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  2. HDP binasına saldırı

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