Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başkent’te Gülmen ve Özakça eylemine biber gazlı müdahale

Başkent’te, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması için eylem yapan gruba polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:31
Başkent’te Gülmen ve Özakça eylemine biber gazlı müdahale

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması için eylem yapan gruba polis ekipleri müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde toplanan ve Güvenpark’a yürümek isteyen gruba dağılmaları yönünde defalarca uyarıda bulunan polis ekipleri, eylemcilerin uyarıları dikkate almaması üzerine biber gazı ile müdahalede bulundu. Ellerinde pankart ile sloganlar eşliğinde Güvenpark’a yürümek isteyen gruba müdahale sonucu çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:31
  1. Ziya Gökalp
  2. Gökal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ’nin Kayabaşı’nda yapacağı Kayapark’ın ihale tarihi belli oldu
    1. TOKİ’nin Kayabaşı’nda yapacağı..
    2. Engellilere ağız ve diş sağlığı..
    3. Kayıt dışı istihdamla mücadeleye..
    4. Başkan Oğuz’dan Mescid-i Aksa açıklaması
    5. Hububat üreticisine anız uyarısı
    6. Kırkağaç’ta 7 milyon TL’lik yatırım
    7. Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
    8. Büyükşehir’den Aşıklar Şöleni
    9. "Hero" yazılı tişörtle sınava girdi..
    10. Yıldırım’da sünnet şöleni
    11. Bingöl’ün içme suyu yüzde 100 temiz
    12. Arif Kurt’tan Basın Bayramı kutlaması
    13. Manisa’da yaz aylarında sokak..
    14. Kalkanlı’nın yolları yenilendi
    15. Genel Müdür Coşkun’dan ıslah..
    16. DAGC Başkanı Özsoy: “Erzurum..
    17. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni..
    18. İrfan Başaran, hazırlık maçında hasret..
    19. MŞÜ basın birimine Ahmet Çiçek getirildi
    20. Minibüs ile otomobil çarpıştı
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
    Şehitler hemen defnediliyor
    Şehitler hemen defnediliyor