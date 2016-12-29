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Başkent'te Amedspor'a gol yağmuru!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında Gençlerbirliği ile Amed Sportif karşı karşıya geldi.

Başkent'te Amedspor'a gol yağmuru!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 16:49
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19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve hakem Bülent Birincioğlu'nun düdük çaldığı maç 6-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini 1 ve 12. dakikalarda Marko Milinkovic, 14 ve 60. dakikalarda Ahmet Oğuz, 47. dakikada Samuel Owusu, 82. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Vedat Muriqi 30. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 

İki takım maç öncesi seremoniye Amed Sportifli futbolcu Şehmus Özer'i anan bir pankartla çıktı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 9'a çıkardı, Amed Sportif ise 1 puanda kaldı.

 
EtiketlerTÜRKİYE KUPASI HaberleriTÜRKİYE KUPASI
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