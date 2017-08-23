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Başkent'te 9 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi, 9 kilogram kubar esrar ile yakalandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:36
Başkent'te 9 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Mamak’ta uyuşturucu madde satan S.Ç. isimli bir şahıs yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada, satışa hazır halde 9 kilogram kubar esrar ele geçirildi. S.Ç. hakkındaki yasal işlemler devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:36
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