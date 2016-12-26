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Başkent'i işgal planı ortaya çıktı!

Darbecilerin 15 Temmuz’da Ankara’yı işgal etme planı yaptığı, bu amaçla Kastamonu Jandarma Komutanlığı’ndan 190 telsiz getirtildiği ve darbede görev alacak subaylar için irtibat listeleri hazırlandığı ortaya çıktı.

Başkent'i işgal planı ortaya çıktı!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:14
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Ankara Başsavcılığı'nın darbe girişiminin Polatlı ayağına ilişkin 330 şüpheli hakkında düzenlediği iddianamede dikkat çeken unsurlara yer verildi. Kalkışma sırasında Ankara ve çevre garnizonlardaki askeri birliklerde kullanılmak üzere hazırlanan 190 telsizin Kastamonu Bölge Jandarma Komutanlığı'ndan getirilerek ihanetin merkezindeki Mürted Üssü'ne götürüldüğü kaydedildi. 

Cuntacı Bilal Akyüz'ün, Etimesgut Çağlayan Askeri Sosyal tesislerinde buluştuğu Abdülkerim Ceyhan'a, Mürted Üssü'nden getirdiği 4 adet el telsizi ve haritanın yanı sıra, "Birlik, telsiz çağrı kodları, irtibat personeli" başlıklı bir liste verdiği belirtildi. Telsizlerden birinin Ceyhan'da kalmasını isteyen Akyüz'ün diğer 3 telsizi ise cuntacı Murat Aygün'e götürmesini istediği ifade edildi. Polatlı 58. Topçu Tugayı'ndan Ankara'yı işgal için yola çıkan birliğin komutanları cuntacı MEHMET EROL ile Mesut Yurtseven'den ele geçirilen listeler incelendiğinde birlik adı, telsiz çağrı kodu ve irtibat personelinin ismi ile telefon numaralarının yer aldığı belirlendi. Buna göre listede, "Topçu Okl." olarak gösterilen birliğin telsiz çağrı kodunun B-15, irtibat personelinin ise Abdülkerim Ceyhan olduğu görülüyor. Yine listede, "58. Füz. Tug." Olarak gösterilen birliğin telsiz çağrı kodlarının B16/B18 olduğu ve irtibat personelinin Murat Aygün olduğu görüldü. Yine listede, cuntacıların "B-15, B-16, B-17, B-18" şeklinde 4 adet çağrı kodu kullandığı belirlendi.

ATAMA 22.30'DA YAPILDI
Aygün'e gönderilen, "Birlik, Telsiz çağrı kodları, İrtibat personeli başlıkların yer aldığı" listede birlik ve irtibat personeli olarak gösterilen Tuğgeneral rütbesindeki şüphelilerin atamasının da sözde sıkıyönetim atama listesine göre saat 22.30'da gerçekleştiğine dikkat çekildi. Buna göre, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ve 58. Topçu Tugay Komutanlığı'na Murat Aygün'ün, Mamak 28 Mekanize Piyade Tugayı'na Ali Kalyoncu, Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı'na Ahmet Bican Kırker, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na Lütfi İhsan Yanıkoğlu'un isimlerine yer verildiği görülüyor.

ANKARA'YI 'İŞGAL' PAROLASI
İddianamede şüphelilerin ortak ifadelerinde kullandıkları "Ankara'da tatbikat olacak" ibaresinin ise Ankara'nın stratejik noktalarının 'işgali' için başlatılan harekatın parolası olduğu tespit edildi. Ak Parti Genel Merkezi, Kızılay, Türksat gibi noktaların ele geçirilmesinin planlandığı ortaya çıkarıldı.

Milliyet

 
EtiketlerAnkaratopçuMehmet ErolMürtedmesut yurtsevenmurat aygünGüncel Haberleri
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