Başkenti artık onlar koruyacak!

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Yılın golü ödülünü bugüne kadar alan yıldızlar

FIFA Puskás Ödülleri, 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe girdi ve 2009 yılından itibaren o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya veriliyor. İşte 2009 yılından itibaren içlerinde Hamit Altıntop ve Fenerbahçeli Stoch'un da bulunduğu yılın golü seçilen muhteşem vuruşlar...