Başkenti artık onlar koruyacak!

Moskova yakınlarında kurulan S-400 "Triumf" hava savunma füze sistemi devreye girdi.

Başkenti artık onlar koruyacak!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 16:34
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın hava savunmasını güçlendirmek için başkent yakınlarına konuşlandırılan S-400 füze sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova ve merkez sanayi bölgesinin hava güvenliğini güçlendirmek amacıyla S-400 "Triumf" hava savunma füze sisteminin başkent yakınlarına konuşlandırıldığı ve bugün devreye sokulduğu belirtildi.

Sistemin 400 kilometre menzile sahip olduğu ve Moskova dahil 12 bölgenin hava sahasında etkili olacağı ifade edildi.

Yıl içerisinde Rus ordusuna 4 adet S-400 sistemi verileceği kaydedildi.

 
EtiketlerS-400 füzemoskovaRusya Savunma Bakanlığı
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