Başkent Ankara Haftası Akyurt’ta coşkuyla kutlandı

Akyurt Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenen gecede aralarında Azerbaycan, Kırgızistan, Kırım, Kosova’ya birçok Türk cumhuriyeti ülkesinden gelen sanatçı ve halk dansları topluluğu ile Ankara Kulübü Seğmen ekibi, gösteri yaptı. Akyurtlular, halk dansları gösterilerini ve konserleri coşkuyla izledi.

Programa Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ve vatandaşlar katıldı.



Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan gecede yaptığı konuşmada, 5- 13 Ekim tarihleri arasında bu yıl ilk kez uluslararası nitelikte Başkent Ankara Haftası etkinliği düzenlediklerini söyledi. Özaslan, “5 Ekim tarihi Ankaralılar için çok önemli. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara hemşeriliğini kabul edişinin yıl dönümü. Kurtuluş Savaşı’nın sürdüğü yıllarda TBMM milletvekilleri bir kanun teklifi hazırlayarak Atatürk’ün milletvekili olmasını engellemek ister. Buna karşı Ankaralıların sessiz kalması mümkün değildir. Ankara’nın önderleri bir araya gelerek Atatürk’e hemşerilik beratı veriyor. Böylece Hacı Bayram Mahallesi kütüğüne nüfus kaydı yapılan Atatürk, 5 dönem Ankara milletvekili olarak görev yapıyor. Şimdi de Anıtkabir’de yatıyor ve ilelebet bizim hemşerimiz olarak kalacak. Ankaralılar olarak ne kadar gurur duysak azdır” şeklinde konuştu.



“BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR”



Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş’ta yaptığı konuşmada, “Türk milleti, ülkesi adına her zaman fedakarlık yapmıştır. Bu coğrafyada bin yıldır varız. O zamandan beri bizi buradan atmak için çalışıyorlar. Bu güne kadar buna fırsat vermedik, yine vermeyiz. Kurtuluş Savaşı’nda nasıl birlik olarak ülkemizi kurtardıysak, bugün de aynı birlik ve beraberlik içerisinde olmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.



Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş' a Özbekistan'a özgü yöresel kıyafetlerinde kullanılan kuşak hediye edildi.