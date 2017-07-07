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Başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalıştılar
Düzce'de 5 kişi başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken yakalandı.
07 Temmuz 2017 Cuma 12:06
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 12:06
Düzce
ehliyet sınavı
Ad Soyad
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