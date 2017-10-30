Başkanlık ve AK Parti'den ağlayarak istifa etti
AK Parti'de istifası istenen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur açıklama yaptı. Edip Uğur, hem AK Parti hem Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti.30 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
İstifası istenen belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinden ve belediye başkanlığı görevinden ayrılma noktasına geldiğini söyledi. Daha önceki açıklamasında "veda ve vefa" vurgusu yaptığını anımsatan Uğur, şunları kaydetti: "Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. İnancım ve itikadım gereği olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım fakat huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım bütün görevlerde Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hemşehrilerime hizmet etme gayreti içinde oldum. Bütün hemşehrilerime, siyaset yaptığım yol arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aileme teşekkür ediyorum."
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Uğur'un istifasını açıklarken, duygulanıp gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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osman1 dk önce kılıçtaroğlu sen ne zaman istifa edeceksin ??? Hak ve Adalet6 dk önce Kaya sen nerden biliyon milletin fetöcü olduğunu insanlıktan çıkmış yalancının yamacısı... zaten bu ülkede bir yalancı var etrafında ise bir sürü yamacı biri kalkıpta be adam senin Yaman tutmuyor artık diyemiyor yazık!! Msfr9 dk önce Ne dedi baska sende yazmamissin? Sabri11 dk önce Alcak yahudi usagi terbiyesiz burda neden yaziyorsun sapik hashasi? Sizin dininizde oyle Ilamda en buyuk Allah. Msfr14 dk önce Haram olsun fetonun paspasina. Sabri17 dk önce Feto istifa etme dedi ve istifa etmek zorunda kaldi ona uzuluyor herhalde. Elveda Kamal17 dk önce degil gitmis fetöcü.Reis ne derse o.Bir de Allah biliyor diyor.Reis bilmeyecek de kim bilecek.Yapıştınız koltuklara. Kemal17 dk önce Adam başka bir sürü şey söyledi hiçbirini yazmamışsınız ... Kaya18 dk önce Konuşma .... fetöcü. Murat27 dk önce Aile tehditi nedir ya