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Başkanlık ve AK Parti'den ağlayarak istifa etti

AK Parti'de istifası istenen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur açıklama yaptı. Edip Uğur, hem AK Parti hem Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
Başkanlık ve AK Parti'den ağlayarak istifa etti

İstifası istenen belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın  toplantısında, partisinden ve belediye başkanlığı görevinden ayrılma noktasına  geldiğini söyledi.  Daha önceki açıklamasında "veda ve vefa" vurgusu yaptığını anımsatan  Uğur, şunları kaydetti: "Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzi irademle  milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum.  İnancım ve itikadım gereği olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım fakat  huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar  aldığım bütün görevlerde Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hemşehrilerime  hizmet etme gayreti içinde oldum. Bütün hemşehrilerime, siyaset yaptığım yol  arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aileme teşekkür  ediyorum."  

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Uğur'un istifasını açıklarken, duygulanıp gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
  1. Edip Uğur
  2. AK Parti
  3. Balıkesir
  • osmanosman1 dk önce
    kılıçtaroğlu sen ne zaman istifa edeceksin ???
  • Hak ve AdaletHak ve Adalet6 dk önce
    Kaya sen nerden biliyon milletin fetöcü olduğunu insanlıktan çıkmış yalancının yamacısı... zaten bu ülkede bir yalancı var etrafında ise bir sürü yamacı biri kalkıpta be adam senin Yaman tutmuyor artık diyemiyor yazık!!
  • MsfrMsfr9 dk önce
    Ne dedi baska sende yazmamissin?
  • SabriSabri11 dk önce
    Alcak yahudi usagi terbiyesiz burda neden yaziyorsun sapik hashasi? Sizin dininizde oyle Ilamda en buyuk Allah.
  • MsfrMsfr14 dk önce
    Haram olsun fetonun paspasina.
  • SabriSabri17 dk önce
    Feto istifa etme dedi ve istifa etmek zorunda kaldi ona uzuluyor herhalde.
  • Elveda KamalElveda Kamal17 dk önce
    degil gitmis fetöcü.Reis ne derse o.Bir de Allah biliyor diyor.Reis bilmeyecek de kim bilecek.Yapıştınız koltuklara.
  • KemalKemal17 dk önce
    Adam başka bir sürü şey söyledi hiçbirini yazmamışsınız ...
  • KayaKaya18 dk önce
    Konuşma .... fetöcü.
  • MuratMurat27 dk önce
    Aile tehditi nedir ya
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