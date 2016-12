Başkanlık sisteminin nasıl işleyeceğini Başbakan Yıldırım açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'daki il başkanları toplantısında önemli değerlendirmelerde bulunuyor.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. AK Parti, demokrasimizin sigortasıdır. AK Parti hareketi, birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. İlk günden itibaren her bir vatandaşımızın derdiyle dertlendik.



'Biz güvendeyiz' diyemezler

Saldırıların ardından Rus Büyükelçi'ye düzenlenen alçakça suikast ile Almanya'daki saldırı, terörü doğru zeminde değerlendirme ihtiyacını ortaya koydu. Teröre karşı hiç bir ülke 'biz güvendeyiz' diyemez. Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıları, Türkiye'nin meselesi olarak görmek hatadır.



Halep'ten tahliye kolay olmadı

Halep'te 40 bin civarında sivil, ateşin içinden alınarak daha emniyetli yerlere nakledilmiş durumda. Bu kolay olmadı. Yoğun diplomatik baskımızla bu insanların imdadına yetişmeyi başardık. Çalışmalar devam ediyor. Masumların yarasını sarmak, onların can güvenliğini sağlamak için Türkiye olarak başından beri her türlü desteği veriyoruz. Barışa kurşun sıkmak için birileri her türlü çabayı gösterdi. Biz inancımızın gereğini yapıyoruz.



Avrasya Tüneli şimdiden 5 ödül aldı. Büyük bir proje. Bu alanda istikrarın getirdiği hizmetin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik.



316 imzayla teklifimizi verdik

Yeni Anayasa sürecinde Bahçeli'nin çıkışıyla yeni süreç başladı. 10 Kasım'da Bahçeli'yle görüştük ve işin çerçevesini çizdik. 10 Aralık'ta da teklifimizi Meclis'e verdik. AK Parti grubu olarak 316 imzayla teklifimizi verdik.

AK Parti 14 yıldır her zor anda, ülkenin sorunlarını çözen bir parti oldu. Bu anayasa şüphesiz, 21 maddeden 18 maddesi esasa ilişkindir. 3 maddeyse geçici maddedir. Bunlar yürürlük ve intikal maddeleridir. Bir de ibare değişiklikleri var.

Mevcut Anayasa'nın 69 maddesinde uyum değişikliği yapmak durumunda kaldık.

Bir günde seçimi tamamlıyorsunuz

Sistemde Başbakan ve Bakanlar Kurulu yok. Hükümet sistemi değişiyor. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu var. Bir de Meclis var. Aynı gün yapılan seçim var, Belediye Başkanlığı gibi. Belediye Meclisi de diğer sandıkta seçiliyor. Cumhurbaşkanını seçiyorsunuz ayrı oy veriyorsunuz. Meclis üyelerini de aynı anda seçiyorsunuz. Bir günde seçimi tamamlıyorsunuz."