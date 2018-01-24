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Başkanlar Meram’da buluştu

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Sürücü, AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, Meram Belediyesinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:36
Başkanlar Meram’da buluştu

Meram Belediyesinde düzenlenen başkanlar toplantısında şehrin sorunları ve devam eden yatırımlar değerlendirildi.

“UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ”

İstişare toplantılarının mutat olarak devam ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Geçen hafta Karatay Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısını bu hafta Meram’da gerçekleştirdik. AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Hasan Angı’nın önderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve merkez ilçe belediye başkanları olarak uyum içerisinde hareket ediyoruz. Bu minvalde şehrin sorunları, devam eden ve planlanan yatırımların istişare edildiği toplantıda milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. Ülkemizin bekası için kahraman ordumuzun başlattığı ve başarıyla devam eden Afrin Operasyonu’na halkımızın verdiği desteğin önemli olduğu dile getirildi” dedi.

Başkan Toru, birlik ve beraberlik içerisinde Konyamıza en güzel hizmeti yapmak için istişare toplantılarının devam edeceğini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:36
  1. Meram Belediyesi
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