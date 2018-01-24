Başkanlar Meram’da buluştu

Meram Belediyesinde düzenlenen başkanlar toplantısında şehrin sorunları ve devam eden yatırımlar değerlendirildi.

“UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ”

İstişare toplantılarının mutat olarak devam ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Geçen hafta Karatay Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısını bu hafta Meram’da gerçekleştirdik. AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Hasan Angı’nın önderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve merkez ilçe belediye başkanları olarak uyum içerisinde hareket ediyoruz. Bu minvalde şehrin sorunları, devam eden ve planlanan yatırımların istişare edildiği toplantıda milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. Ülkemizin bekası için kahraman ordumuzun başlattığı ve başarıyla devam eden Afrin Operasyonu’na halkımızın verdiği desteğin önemli olduğu dile getirildi” dedi.

Başkan Toru, birlik ve beraberlik içerisinde Konyamıza en güzel hizmeti yapmak için istişare toplantılarının devam edeceğini söyledi.