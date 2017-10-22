Başkanlar FETÖ yüzünden mi istifa ediyor? Şamil Tayyar açıkladı
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, verdiği röportajda AK Partili belediyelerdeki istifaların nedenlerini açıkladı.22 Ekim 2017 Pazar 12:58
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, verdiği röportajda AK Partili belediyelerdeki istifaların nedenlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bursa ve Balıkesir gibi bazı belediyelerin FETÖ ile mücadelede gerekli hassasiyeti göstermediğini ifade eden Tayyar, “Ama Ankara’da durum öyle değil. Melih Başkan, hem Gezi olaylarında hem de 15 Temmuz’da ciddi bir mücadele verdi. Ancak uzun süre görevde kalmış olmasını Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettiği “metal yorgunluğu” kapsamında değerlendirebiliriz.” dedi.
Habertürk
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Bilimci4 sa önce Melih Gökçek partiye alırlar mehmet10 sa önce GÜLAY....VEDAT...sanırsam bir yerleriniz açıkta kalmışgülay ismiyle yazan kişvatan hainleriyle boguşan bir partinin onlarla barışacagını nerden çıkarıyorsun yoksa haşhaşinnden rüya tabirimigördün...vedat sende aklın sıra dalgamı geciyorsun bu ülkede me kadar vatan haini pezevenkler varmış bunlar senin bir yerinimi inciti yoksa uykularınamı giriyor .. meraklanmayı bu ülkede şerefsizlerin dönemi bitti sizlerde boşuna bu ülkeye döneceginizi ve bu ülke idaresinde sizin gibi beyinsizler olacagını sanma olurmu bittiniz tehent .......12 sa önce Gülay sen git ...... siyasete kafa yorma Gülay13 sa önce Ak parti ile fetö terör örgütü ileride yine barışırsa, yine birlikte hareket ederse, bu adamlar koltuklarına geri döner vedat14 sa önce Gökçek ve cem küçük den sonra sıra şamil tayyar ve savcı sayan'a da gelirmi? AGAH16 sa önce 'Yol' rumuzuyla yazan arkadaşım, zaten yerine geçecek birisi olursa önünde kimse duramaz ırmak yatağını bulur.Reis'ten sonra gelecek kim olursa da Allah'ın izniyle daha ileriye götürecek.Melih başkanı hepsinden ayrı tutmak lazım o bir EFSANE başkan.Böyle olması hatasız olduğu anlamına gelmez fakat artısı kesinlikle fazla.Reis bizim Melih başkan da ,kolay değil bu değişim süreci önemli olan kırmamak kırılmamak.Hepimiz aynı İslamın yolcusuyuz... Ahmet17 sa önce Şamil tayyar, o belediye başkanlarının neden istifa ettirildiği ile ilgili bilgi verecek mercide, bilgide, yetkide, düzeyde birisi değildir. Sallamasın lütfen. Bundan bir ay önce basbakanın haberi var mıydıki bu istifalardan ki, samil tayyar bize konunun setaylarını açıklıyor? Bence kendisi konuşmasın, sussun, dinlesin, öğreten değil, öğrenen olsun. ERSOY TÜRKYILMAZ19 sa önce 40 yıldır Ankara da yaşıyorum haftada birkaç saat su çöplük kokan mahalle asfaltsız çamur yollar evet Melih başkan yıllardır başkan ama yaptığı hizmetler unutulmamalı alt yapı yağmur suyu atık su yer altına döşediği 2 m çapındaki bizler her dk akan su hele yeşil alanlar ....Avrupai bir şehir Ankara ...ulaşım sorunu var mı var ...fiziki yapı şehircilik planı yol maalesef Ankara kızın buna rağmen alt üst geçitler altarnatif yollar metro...bu hizmetler Melih başkanın teşekkürler Melih başkan.... Berkay19 sa önce 2013 secimlerindr metal yorgunlugu yok simdi hepsinde basladi. Bizde inandik özkan20 sa önce Neden kocaeli yok bu değişimde anlamıyorum...