Başkanlar FETÖ yüzünden mi istifa ediyor? Şamil Tayyar açıkladı

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, verdiği röportajda AK Partili belediyelerdeki istifaların nedenlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bursa ve Balıkesir gibi bazı belediyelerin FETÖ ile müca­delede gerekli hassasiyeti gös­termediğini ifade eden Tayyar, “Ama Ankara’da durum öyle değil. Melih Başkan, hem Gezi olay­larında hem de 15 Temmuz’da ciddi bir mücadele verdi. Ancak uzun süre görevde kal­mış olmasını Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettiği “metal yorgunluğu” kapsa­mında değerlendirebiliriz.” dedi.

Habertürk