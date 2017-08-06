Başkan'ın belediye binasına astırdığı yazı takdir topladı!

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç'in rüşvet ve yolsuzlukla mücadele başlattı. Göreve geldiğinden bu yana rüşvet ve yolsuzlukla ciddi şekilde mücadele ettiğini söyleyen Gülenç, belediye binasının kapasına "Rüşvet alan da veren de melundur" yazdırdı.Yazıyı görenler şaşırken Gülenç, şunları kaydetti: "O yazıyı oraya yazdık ki bundan sonra herkes adımını doğru atsın. Kesinlikle yanlış yapan babamın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmam. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu yolda zaman zaman yanlış yapan insanlar olabiliyor. Artık bir devir kapandı, yeni bir devir açılıyor. Dolayısıyla herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Biz yoğurdumuzu böyle yiyoruz. Hiç kimseye böyle bir fırsat vermeyeceğiz. Yani zamanla bazı şeyler ortaya çıkabilir. Bunların önlemini şimdiden almış oluyoruz."