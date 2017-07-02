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Dursun Özbek'i çileden çıkartan görüntü!

Yeni sezon öncesi yaptığı transferler ile ses getiren Galatasaray'da Dursun Özbek'i kızdıran bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:36
Dursun Özbek'i çileden çıkartan görüntü!

Galatasaray'da Kasım 2015'te görevden ayrılan Hamza Hamzaoğlu'nun yerine Mustafa Denizli getirildi. Mart 2016'ya kadar görevde kalan Denizli'nin, görev dönemi içerisinde bir sonraki sezonun forma ve idman kitlerini de belirlediği iddia edildi. Kriz de işte tam burada başladı.

RENKLER GALATASARAY DEĞİL BEŞİKTAŞ!

Sarı kırmızılı takımın yeni sezon için belirlenen idman ekipmanları tabir-i caizse ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın renklerini taşıyordu. Üst beyaz, şort siyah olarak belirlenen idman kıyafetleri, başkan Dursun Özbek'i de çileden çıkardı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:36
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