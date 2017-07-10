"Başkan'dan bunun hesabı sorulur!"

Mayıs 2018'deki seçimlerde başkan adayı olacağını açıklayan Adnan Öztürk,çarpıcı sözleri: "Galatasaray üyeleri 2018'deki Genel Kurul'da rakamlar önlerine geldiği vakit sıkıntıdan Lütfu Kırdar koridorlarında tur atacak. Hiçbir şeyin iyileşmediğini görecekler. Bir plan ve projeniz yok. Bu sene Mali Genel Kurul'da 2017 yılı için yönetimin verdiği bütçe değil, Ahmet Özdoğan ve arkadaşların önerdiği bütçe kabul edildi. Genel Kurul üyeleri bu bütçeyi yakından takip eder ve hesabını da yönetimden sorar. Gomis 32 yasında. 32 yasındaki bir oyuncuya 3 sene kontrat yapılmaz. 32 yasındaki futbolcuya bonservis de verilmez. Umarım hesabı kitabı iyi yapmışlardır. Gomis Swansea'den, Belhanda da Dinamo Kiev'den geldi. Sneijder'ı bunlarla kıyaslayamazsınız. Bruma kaç yasındaydı, Gomis kaç yasında? Belhanda'nın klası neydi, Lukas Podolski'nin ne? Başkan Dursun Özbek, son 10 yılda transfer harcamalarını araştırdı ancak bu sonuçları da açıklamadı. İnşallah açıklar. Bugün 'İnceledim' diyenler yarın kendileri de incelenebilir. Bunlar çok ayıptır.

32'LİK OYUNCUYA BU PARA VERILMEZ

Her şeyden önce kulüplerin bir kurumsal ciddiyete sahip olması gerekiyor. Kurumsal ciddiyetin en önemli temel taslarından bir tanesi hiyerarşidir. Başkanın hatta yardımcılarının futbol ile ilgilenmesini hiç doğru bulmuyorum. Hiyerarşi kaybolduğunda başarının geleceğine inanmıyorum. Dursun Başkan’a 'Kolay gelsin' diyorum. Ama bence doğru bir hareket değil. 'G.Saray'da şeffaflık var' deniliyor, şeffaflık filan yok. Biz, denetleme kurulunu yönetimin seçmesini değil, genel kurul üyelerinin seçmesini istiyoruz.

ADAYA SAHİP ÇIKAMADILAR

"Bir emlak satış sitesine girin. İstanbul’da kaç tane satılık otel var. Fiyatları da yazıyor. Bıraksınlar oteli. Ada'ya sahip çıkılamadı."

"G.SARAY bırakacak oteli, basketbol salonunu... Bir emlak satış sitesine girin, bakın İstanbul’da kaç tane satılık otel var. Onların fiyatları da orada yazıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan G.Saray Adası'na sahip çıkamamış insanlar oturacaklar proje yapacaklar, gelir artıracaklar. Bütün isimiz gücümüz bitmiş otelcilik yapacak halimiz yok. Ünal Aysal döneminde iki yıl şampiyon olduk ama iki yıl şampiyonluk benim için başarı kriteri değil. Aysal daha sonra seçime giderek her şeyi eski yönetim tarzına çevirmeye çalıştı. O günkü kadro dağılmasa 3 yıl üst üste şampiyon olurduk. Ancak başka yönlere savrulduk."

UÇAKLAR SNEIJDER'İN GÖLGESİNDE KALDI

"Transferlerle bir rüzgâr yakalayıp kombine satmak isterken, Sneijder kriziyle taraftarın hevesini kırdılar."

ADNAN Öztürk, Başkan Dursun Özbek'in, transferlerle ilgili yaptığı, "Uçaklar inmeye başlıyor" açıklamasını değerlendirdi. Öztürk şunları söyledi: "İnen uçaklar bedava inmiyor. Ben ödenen rakamlara bakarım. 2018'deki Genel Kurul'da üyeler rakamları görünce, sıkıntıdan koridorlarda tur atmaya baslar.

KRIZ YARATTILAR!..

Daha önce de çilek vardı biliyorsunuz. Çok büyük paralar veriyoruz, yası olgunlaşmış oyuncuları alıyoruz. Onlarla bir rüzgâr yakalayayıp, kombine ve loca satmamız gerekirken bir Sneijder krizi yaratıyorsunuz. Sokakta kimse yenileri sormuyor. Herkes Sneijder'ın durumunu soruyor."

ATAMAN GİBİ GİDERLER

Ergin Ataman ile frekansınız tutmayabilir, her şey olabilir. Böyle algı operasyonları yapıp, insanları göndermeye çalışmak bana çok saçma geliyor. Çünkü Dursun Özbek ne kadar G.Saraylıysa Ergin Ataman da o kadar G.Saraylıdır. Bugün birilerini bu şekilde gönderenler, bu alışkanlıklarını bu kulübe kazandırırlarsa, kendileri de aynı şekilde gönderilirler."

KÜÇÜLMEYE YENİ SALON!

Başkan Dursun Özbek, basketbolda küçülmeye gideceğini belirtti. Şimdi su iki cümleyi yan yana getirin, 'Basketbolda küçülmeye gideceğim', '15 bin kişilik salon yapacağım'. Bunların ikisini de Özbek söyledi"

TFF'DE DOLAŞMAM

"G.SARAY'IN görevi ilkleri yapmaktır. Hakemlerle uğraşmak, ağlaşmak değildir. Ben Adnan Polat ile başkanlık seçimine girdiğim vakit Şampiyonlar Ligi'ni kuran adamı genel müdür olarak getirdim. Amacım UEFA'nın koridorlarında güçlü olmaktı. İstinye’deki federasyon binasının koridorlarında güçlü olmam için benim oralarda dolaşmama gerek yok."

ADAM MI ONA BAKARIM!

"BEN adamın adamlığına bakarım. Hangi okuldan mezun olduğu beni kesinlikle ilgilendirmez. G.Saray Spor Kulübü başkadır, G.Saray Lisesi başkadır. Ben oradan mezunum. Ama G.Saray Lisesi'nden mezun olan kişilerin içinde de 'Adam mı, değil mi?' diye bakarım

Kaynak:Akşam