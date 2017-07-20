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Başkandan ayrılan futbolcusuna ''yokluğun gözü kör olsun'' mesajı

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın sosyal medya hesabından yollarını ayırdığı Mert Somay'a twitterdan duygusal mesajla veda ettiğini duyurdu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:14
Başkandan ayrılan futbolcusuna ''yokluğun gözü kör olsun'' mesajı

YENİAKİT.COM.TR -Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın sosyal medya hesabından yollarını ayırdığı Mert Somay'a twitterdan duygusal mesajla veda ettiğini duyurdu.Başkan Cengiz Günaydın sosyal medya hesabından attığı o ilginç tweet,''Seni alabilmek için 3 yıl uğraştım fakat 1 yıl ancak tutabildim.Yokluğun gözü kör olsun.Hizmetlerin için sonsuz teşekkürler.Yolun açık olsun.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan transfer çalışmalarına hız kesmeden devam F.Karagümrükspor Tokatspor'da başarılı sezon geçiren orta saha oyuncusu Hakan Albayrak'ı kadrosuna kattı.

Kaynak:Yeniakit

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:14
  1. cengiz günaydın
  2. fatih karagümrük
  • can urascan uras1 sa önce
    Karagümrük bitmiş abi bi oyuncunun ardından ağlıyorsa.profesyonellil daha başka birşey
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