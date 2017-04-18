‘Başkan’a sevgi seli

Halk oylaması çalışmaları kapsamında günlerdir yoğun bir tempo sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli iradenin zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından dün ilk olarak Eyüp Sultan, Fatih Sultan Mehmet, Yavus Sultan Selim, Necmettin Erbakan, Adnan Menderes, ve Turgut Özal’ın kabirlerine tek tek giderek dua etti.

ÖZAL BAŞKANLIĞI İSTEMİŞTİ

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı. Topkapı’daki Anıtmezar’da Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal’ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile diğer yetkililer ve sevenleri katıldı. Törende Erdoğan’ın yanına çağırdığı Serra Özal elinde tuttuğu çiçekleri, dedesinin kabrine bıraktı.

Semra Özal, halk oylamasıyla ilgili, başkanlığı eşinin gündeme getirdiğini ifade ederek, sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın naaşlarının bulunduğu anıt mezarı ziyaret etti.

EYÜP SULTAN’DA COŞKU

Erdoğan ve Kahraman, Merkezefendi’de bulunan Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kabrini de ziyaret ederek dua etti.

Erbakan’ın mezarını ziyaretinden sonra Eyüp Sultan’a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini bekleyenler tarafından yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan’ı karşılayanlar “Başkanım” diye seslendi. Erdoğan Eyüp Sultan Türbesi’nde dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu ve namaz kıldı.

OSMANLI’YA VEFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan’ı ziyaretinin ardından Fatih Camii’ne geldi. Erdoğan ve beraberindekiler, cami avlusunda yer alan Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret edip, burada dua etti.

Erdoğan, daha sonra Yavuz Sultan Selim’in türbesine geçerek burada da ziyarette bulundu. Restorasyonu tamamlanan türbenin açılışını yapan Erdoğan, burada da Kur’an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yavuz Sultan Selim’in sandukası üzerinde bulunan kaftanı örten beyaz örtüyü beraber kaldırarak dua etti.