Başkan Yılmaz’dan olimpiyat öncesi önemli uyarı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılı Temmuz ayı 13. Birleşiminin 1. Oturumu yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, 48 gündem maddesi oylanarak komisyonlara havale edildi.

“Misafir her şeyden önce güler yüz ister”

Toplantıda olimpiyatlar hakkında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Gerçekleşecek olan olimpiyat etkinliklerinin, dünyada organize edilen olimpiyat etkinlikleriyle kıyaslanması ve ne büyüklükte olduğu beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bu şehrin belediye başkanı olarak ve ev sahibi belediye olarak şöyle bir eleştiri hakkını kimseye vermeyelim: ‘Şehir temiz değildi’ denmesin. Yabancıya karşı tutum ve davranış konusunda ‘sempatik, sıcak ve güler yüzlü değildi’ demesinler. Şehircilik adına ‘modern Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır bir şehir değildi’ demesinler. ‘Hizmet kalitesi düşüktü’ demesinler. Sağlık, turizm ve lokantacılık hizmetlerinde bir deniz kenti olan şehrimizde verilen hizmetlerin kalitesiyle ilgili yetersizlik asla söylenmesin. Bir başka hassas konu daha var ki, bu zaman zaman bizimde karşılaştığımız ve bizi üzen, özellikle insanların ihtiyaç gidereceği mekanların hijyen ve temizlik ile ilgili konuda bir eleştiriye muhatap olmayalım. Bana göre bu şehrin belediye başkanları ve meclis üyeleri olarak, fırsat bulduğumuz her ortamda, her konumda hizmet sektörünün unsurlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla karşılaştığımızda bu konudaki hassasiyeti dile getirelim. Misafir her şeyden önce güler yüz ister” diye konuştu.

“Çöp konteynerleri suikast odağına dönüşmesin”

Yılmaz şöyle devam etti: “Biz her 50 metrede bir kocaman çöp konteynerleri koymuşuz ve sanki bunları şehir mobilyaları haline getirmişiz. Bu çöp konteynerlerinin güvenlik açısından da tehlikesi var. Bu ana yol üzerindeki konteynerlerin bazıları çok uzun süre içinde çöple duruyor. Bu boşaltılmayan çöp atıkları zamanla kokmaya başlıyor ve hızlı bir şekilde etrafa yayılıyor. Sinek oluyor ve hastalık üretiyor. Bunları hep biliyoruz. Bunların sayılarının azaltılması gerekir. Güvenlik açısından da bunların içine çeşitli patlayıcılar koyularak, bunların suikast odağına dönüştürülmesine yönelik sıkıntılar olabilir. O bakımdan bu konuyu yeniden ele almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Çok dikkatli olmalıyız”

Meclis toplantısından önce AK Parti Grup Toplantısında da konuşma yapan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Olimpiyatlar için Samsun’a gelecek olan sporcu, basın mensupları, ve izleyiciler spor müsabakası olmayan ilçeleri de ziyaret etmek isteyecektir. Bazı ilçelerimizde olimpiyatlar kapsamında etkinlikler yok. Ama yurt dışından gelen misafirlerimiz buralara gezmek, görmek için mutlaka uğrayacaktır. Her ilçemizin ayrı güzelliği var. Bu güzelliklerle buluşmak isteyeceklerdir. O yüzden ilçelerimizi de güzelleştirmemiz gerekiyor. Her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. İlçe halkının olimpiyatlar hakkında bilgilendirilmesi çok güzel olur. Gelen misafirlerin gördükleri en ufak aksaklıklar bize eksi puan olarak dönecektir. O yüzden çok dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı

“Samsun sporda çağ atladı”

2012 yılından itibaren Samsun’a yapılan spor yatırımlarının arttığını hatırlatan Yılmaz, “Son 40 sene içinde Samsun’da yapılan spor yatırımları ile 2012 yılından bu yana yapılanlar yatırımları karşılaştırdığımızda 2012 yılından itibaren Samsun’da spor alanında çok büyük bir gelişme olduğunu göreceksiniz. Samsun’da bir spor salonu vardı. O da Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonuydu. Şimdi ilçelerimizde oradan daha modern tesisler var. Samsun’da artık hemen hemen her branş için spor tesisi var. Bu tesislerin Samsun’a kazandırılmasında büyük emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç beye ne kadar teşekkür etsek azdır” açıklamasında bulundu.