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Başkan Yılmaz, Basın Bayramı’nı kutladı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bilgi alma ve yayma özgürlüğü ile tarafsız ve sorumlu yayıncılık, demokratik toplumların olmazsa olmazıdır” dedi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:36
Başkan Yılmaz, Basın Bayramı’nı kutladı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Yılmaz, insan haklarına saygılı ve milli değerlerin korunması sorumluluğunu taşıyan basın yayın organları, çağdaş toplumların en büyük güvencesidir dediği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha şahit olduğumuz üzere demokrasinin gelişmesinde önemli toplumsal aktörlerden olan özgür basın, demokratik değerlere sahip çıkılması noktasında da yaşamsal önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle toplumumuzun doğru ve tarafsız habere zamanında ulaşabilmesi için fedakarca gayret gösteren tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:36
  1. Bolu
  2. Alaaddin Yılmaz
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