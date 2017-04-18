Başkan Yemenici, Turizm Haftasını kutladı

Başkan Cüneyt Yemenici turizm Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında "Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacı ile her yıl 15-22 Nisan tarihlerine rastlayan hafta ülkemizde Turizm Haftası olarak kutlanmakta, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle bu alana dikkat çekilmektedir. Turizm, günümüzde dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisidir. Ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanlar arasında dostluk duygularının gelişmesine yardımcı olan turizm sektörü, ekonomik gelişme açısından vazgeçilmez bir değer haline gelmiştir. Bu kapsamda gerek ülkemiz, gerekse ilimiz, ilçemiz tarihi ve doğal güzellikleriyle oldukça önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.Bu duygu ve düşüncelerle bütün turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm emekçilerimizin ve kurumlarımızın Turizm Haftasını kutluyorum. Turizm sektörü mensuplarına ve bu alanda hizmet üreten işletmecilerimize ve vatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, 2017 yılı turizminin ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz turizmi açısından başarılı bir yıl olmasını diliyorum" diye belirtti.